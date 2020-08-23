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Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)

Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
Обновлено 06:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Витязь завоевал бриллиантовый пояс WBC.

В Англии состоялся поединок в супертяжелом весе. Встречались Диллиан Уайт и Александр Поветкин.

В четвертом раунде британец дважды отправил Витязя в нокдаун. Но Повектин смог восстановится и уже в следующем, пятом, раунде нанес мощный апперкот - бой закончен.

Видео боя

Поветкин завоевал пояс WBC Diamond и статус временного чемпиона мира по версии WBC. Это означает, что он стал претендентом на пояс чемпиона мира, которым владеет Тайсон Фьюри. Правда, Поветкина придется дождаться результата третьего боя Фьюри - Уайлдер.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Спорт, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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