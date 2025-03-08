Их хит "Скажи, красавица" звучал из каждого окна: куда пропали солисты популярной в 2000-х группы "Фактор 2"

Артисты выступали в аннексированном Крыму еще до "полномасштабки"

Песни российско-немецкой группы "Фактор 2" были популярны в 2000-х, включая дуэт "Новые русские бабки", не только в стране-агрессорше, но и в Украине. Каждый школьник знал наизусть текст песни "Скажи, красавица" и неудивительно, что она звучала из каждого окна.

Сейчас о коллективе почти ничего не слышно. "Телеграф" рассказывает, что стало с солистами "Фактора 2", как сейчас выглядят и говорят ли о войне в Украине.

"Фактор 2" — что известно о группе

Группа была основана в Германии в 1999 году россиянами Ильей Подстреловым и Владимиром Панченко, которые тогда жили в Гамбурге. Свой путь музыканты начинали с песен, записанных на любительском уровне. Они стали распространять их через пиратские диски и интернет.

Владимир Панченко и Илья Подстрелов

Обрели популярность солисты после выхода песни "Скажи, красавица" в 2005 году. Став известными, группу начал продюсировать солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Позже был выпущен клип на композицию, которая возглавляла хит-парад российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Самыми известными песнями группы, кроме "Красавицы", стали "Война", "Ша**ва", "Весна" и другие.

В начале 2008 года у группы закончился контракт с Жуковым и участники приняли решение его не продлевать. После этого Подстрелов и Панченко изменили название проекта на "Илья и Влади", поскольку бренд "Фактор-2" юридически был у их бывшего продюсера.

Разногласия и кредит

Конец дуэту пришел в 2012 году. Как известно, Подстрелов решил открыть в Германии караоке-бар для эмигрантов, вложив средства, взятые у родителей своей жены. Позже Панченко предложил вместо этого открыть вместе с ним баню. Подстрелов согласился, не обсудив это с семьей супруги.

Илья Подстрелов и Владимир Панченко сейчас

Проект провалился, а затем, по словам Подстрелова, группу "подставил" организатор концертов Денис — брат Панченко, присвоивший деньги за выступление. Также Подстрелов обвинил Панченко в уклонении от уплаты долга — около 350 евро в месяц. Панченко утверждает, что он с братом выплатил оставшиеся долги. Сегодня они судятся за права на исполнение песен.

Одна в России, другая в Германии

В настоящее время существует два коллектива под названием "Фактор-2". В первый входят братья Владимир и Денис Панченко, которые продолжают жить в Германии и проводят концерты по всему миру. Во второй состав входят Илья Подстрелов и Андрей Камаев, работающие в России.

Братья Денис и Владимир Панченко

"Фактор 2" выступали в аннексированном Крыму

В апреле 2021 года солисты провели концерт в Симферополе. Позже "Фактор-2" начала разыгрывать билеты на концерт в Украине, а именно в Виннице. На это тогда обратил внимание украинские военный Александр "Гром" Грамарчук.

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