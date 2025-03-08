Їхній хіт "Скажи, красавица" звучав із кожного вікна: куди зникли солісти популярного у 2000-х гурту "Фактор 2"

Артисти виступали в анексованому Криму ще до "повномасштабки"

Пісні російсько-німецького гурту "Фактор 2" були популярні у 2000-х, включаючи дует "Нові російські бабки", не тільки в країні-агресорці, а й в Україні. Кожен школяр знав напам’ять текст пісні "Скажи, красавица" і не дивно, що вона звучала з кожного вікна.

Зараз про колектив майже нічого не чути. "Телеграф" розповідає, що стало із солістами "Фактору 2", як зараз виглядають і чи говорять про війну в Україні.

"Фактор 2" — що відомо про гурт

Гурт був заснований у Німеччині 1999 року росіянами Іллею Подстреловим та Володимиром Панченком, які тоді жили в Гамбурзі. Свій шлях музиканти розпочинали з пісень, записаних на аматорському рівні. Вони почали поширювати їх через піратські диски та інтернет.

Володимир Панченко та Ілля Подстрелов

Набули популярності солісти після виходу пісні "Скажи, красавица" у 2005 році. Ставши відомими, гурт почав продюсувати соліст "Руки Вверх!" Сергій Жуков. Пізніше було випущено кліп на композицію, яка очолювала хіт-парад російської музичної премії "Золотий грамофон". Найвідомішими піснями гурту, крім "Красуні", стали "Война", "Ша**ва", "Весна" та інші.

На початку 2008 року у гурту закінчився контракт з Жуковим і учасники вирішили його не продовжувати. Після цього Подстрелов та Панченко змінили назву проєкту на "Илья и Влади", оскільки бренд "Фактор-2" юридично був у їхнього колишнього продюсера.

Розбіжності та кредит

Кінець дуету прийшов у 2012 році. Як відомо, Подстрелов вирішив відкрити у Німеччині караоке-бар для емігрантів, вклавши кошти, які взяв у батьків своєї дружини. Пізніше Панченко запропонував натомість відкрити разом із ним лазню. Подстрелов погодився, не обговоривши це із родиною дружини.

Ілля Подстрелов та Володимир Панченко зараз

Проєкт провалився, а потім, за словами Подстрелова, гурт "підставив" організатор концертів Денис — брат Панченко, який привласнив гроші за виступ. Також Подстрелов звинуватив Панченка в ухиленні від сплати боргу — близько 350 євро на місяць. Панченко стверджує, що він з братом виплатив борги, що залишилися. Сьогодні вони судяться за права на виконання пісень.

Одна у Росії, інша у Німеччині

В цей час існує два колективи під назвою "Фактор-2". До першого входять брати Володимир та Денис Панченко, які продовжують жити у Німеччині та проводять концерти по всьому світу. До другого складу входять Ілля Подстрелов та Андрій Камаєв, які працюють у Росії.

Брати Денис та Володимир Панченки

"Фактор 2" виступали в анексованому Криму

У квітні 2021 року солісти провели концерт у Сімферополі. Пізніше "Фактор-2" почала розігрувати квитки на концерт в Україні, а саме у Вінниці. На це тоді звернув увагу український військовий Олександр "Гром" Грамарчук.

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