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Їхній хіт "Скажи, красавица" звучав із кожного вікна: куди зникли солісти популярного у 2000-х гурту "Фактор 2"

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Володимир Панченко та Ілля Подстрелов — солісти "Фактору 2"
Володимир Панченко та Ілля Подстрелов — солісти "Фактору 2". Фото Колаж "Телеграфу"

Артисти виступали в анексованому Криму ще до "повномасштабки"

Пісні російсько-німецького гурту "Фактор 2" були популярні у 2000-х, включаючи дует "Нові російські бабки", не тільки в країні-агресорці, а й в Україні. Кожен школяр знав напам’ять текст пісні "Скажи, красавица" і не дивно, що вона звучала з кожного вікна.

Зараз про колектив майже нічого не чути. "Телеграф" розповідає, що стало із солістами "Фактору 2", як зараз виглядають і чи говорять про війну в Україні.

"Фактор 2" — що відомо про гурт

Гурт був заснований у Німеччині 1999 року росіянами Іллею Подстреловим та Володимиром Панченком, які тоді жили в Гамбурзі. Свій шлях музиканти розпочинали з пісень, записаних на аматорському рівні. Вони почали поширювати їх через піратські диски та інтернет.

Володимир Панченко Ілля Подстрелов
Володимир Панченко та Ілля Подстрелов

Набули популярності солісти після виходу пісні "Скажи, красавица" у 2005 році. Ставши відомими, гурт почав продюсувати соліст "Руки Вверх!" Сергій Жуков. Пізніше було випущено кліп на композицію, яка очолювала хіт-парад російської музичної премії "Золотий грамофон". Найвідомішими піснями гурту, крім "Красуні", стали "Война", "Ша**ва", "Весна" та інші.

На початку 2008 року у гурту закінчився контракт з Жуковим і учасники вирішили його не продовжувати. Після цього Подстрелов та Панченко змінили назву проєкту на "Илья и Влади", оскільки бренд "Фактор-2" юридично був у їхнього колишнього продюсера.

Розбіжності та кредит

Кінець дуету прийшов у 2012 році. Як відомо, Подстрелов вирішив відкрити у Німеччині караоке-бар для емігрантів, вклавши кошти, які взяв у батьків своєї дружини. Пізніше Панченко запропонував натомість відкрити разом із ним лазню. Подстрелов погодився, не обговоривши це із родиною дружини.

Ілля Подстрелов Володимир Панченко
Ілля Подстрелов та Володимир Панченко зараз

Проєкт провалився, а потім, за словами Подстрелова, гурт "підставив" організатор концертів Денис — брат Панченко, який привласнив гроші за виступ. Також Подстрелов звинуватив Панченка в ухиленні від сплати боргу — близько 350 євро на місяць. Панченко стверджує, що він з братом виплатив борги, що залишилися. Сьогодні вони судяться за права на виконання пісень.

Одна у Росії, інша у Німеччині

В цей час існує два колективи під назвою "Фактор-2". До першого входять брати Володимир та Денис Панченко, які продовжують жити у Німеччині та проводять концерти по всьому світу. До другого складу входять Ілля Подстрелов та Андрій Камаєв, які працюють у Росії.

денис панченко володимир панченко
Брати Денис та Володимир Панченки

"Фактор 2" виступали в анексованому Криму

У квітні 2021 року солісти провели концерт у Сімферополі. Пізніше "Фактор-2" почала розігрувати квитки на концерт в Україні, а саме у Вінниці. На це тоді звернув увагу український військовий Олександр "Гром" Грамарчук.

фактор 2 вінниця

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#Сергій Жуков #Фактор 2