Після нападу на Україну стали нікому не потрібні: де зараз популярні у 2000-х "Нові російські бабки"

Матрона та Цвєточек більше не розважають росіян з телеекранів

На жаль, багато російських пропагандистських програм тривалий час транслювали на українському телебаченні. Нашим глядачам доводилося дивитися не лише на нинішнього путініста Петросяна, а і його колег із гумористичної передачі "Криве дзеркало" — "Нових російських бабок".

У старих персонажів з примітивними жартами та частівками перевтілюються гумористи Ігор Касилов і Сергій Чванов. Вони ж — Цвєточек та Матрона відповідно. Читайте, де зараз артисти.

Зникли з екранів росіян

Ще у 2009 році дует Касилова і Чванова пішов із "Кривого дзеркала". Нібито в артистів стався конфлікт із керівником та ведучим шоу Євгеном Петросяном. Тоді "Нові російські бабки" припинили співпрацю із проєктом.

"Нові російські бабки" з путіністом Петросяном

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато розважальних програм зникли з телебачення не лише України, а й країни-агресорки. В той самий час "Матрона і Цвєточек" продовжують гастролювати містами РФ, виступати для росіян і заробляти на цьому криваві рублі. Своє ставлення до війни проти українців вони не коментували.

Як зараз виглядають "Нові російські бабки"

Дует "Нові російські бабки" з’явився у 1990-ті в Тольятті. У 1999 році Касилов і Чванов виступили на "Кубку гумору" прихильника війни Петросяна та провели перший сольний концерт. Були учасниками багатьох телепередач.

Справа — Сергій Чванов та Ігор Касилов

До повномасштабного нападу артисти вели музичну програму "Суботній вечір" зі ще одним путіністом Миколою Басковим, який в Україні був позбавлений державної нагороди.

"Матрона і Цвєточек" з лизоблюдом диктатора Путіна

Раніше повідомлялося, що за війну проти України отримала грамоту спотворена пластикою "Міс ДНР".