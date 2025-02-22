Після нападу на Україну стали нікому не потрібні: де зараз популярні у 2000-х "Нові російські бабки"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Матрона та Цвєточек більше не розважають росіян з телеекранів
На жаль, багато російських пропагандистських програм тривалий час транслювали на українському телебаченні. Нашим глядачам доводилося дивитися не лише на нинішнього путініста Петросяна, а і його колег із гумористичної передачі "Криве дзеркало" — "Нових російських бабок".
У старих персонажів з примітивними жартами та частівками перевтілюються гумористи Ігор Касилов і Сергій Чванов. Вони ж — Цвєточек та Матрона відповідно. Читайте, де зараз артисти.
Зникли з екранів росіян
Ще у 2009 році дует Касилова і Чванова пішов із "Кривого дзеркала". Нібито в артистів стався конфлікт із керівником та ведучим шоу Євгеном Петросяном. Тоді "Нові російські бабки" припинили співпрацю із проєктом.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато розважальних програм зникли з телебачення не лише України, а й країни-агресорки. В той самий час "Матрона і Цвєточек" продовжують гастролювати містами РФ, виступати для росіян і заробляти на цьому криваві рублі. Своє ставлення до війни проти українців вони не коментували.
Як зараз виглядають "Нові російські бабки"
Дует "Нові російські бабки" з’явився у 1990-ті в Тольятті. У 1999 році Касилов і Чванов виступили на "Кубку гумору" прихильника війни Петросяна та провели перший сольний концерт. Були учасниками багатьох телепередач.
До повномасштабного нападу артисти вели музичну програму "Суботній вечір" зі ще одним путіністом Миколою Басковим, який в Україні був позбавлений державної нагороди.
Раніше повідомлялося, що за війну проти України отримала грамоту спотворена пластикою "Міс ДНР".