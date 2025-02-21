Був легендою радянського кіно, а похований зі спортсменами: від чого у 52 роки помер Олександр Фатюшин

Актор, який зіграв у "Москва сльозам не вірить", помер у 2003 році

Нерідко відомі артисти йдуть із життя у зрілому віці. У 56 років померла українська співачка Ніна Кірсо, а понад 20 років тому — російський актор театру і кіно Олександр Фатюшин, більш відомий українцям як хокеїст Гурін, що спився, з фільму "Москва сльозам не вірить".

Артисту було лише 52 роки, коли його серце перестало битися. "Телеграф" розповідає, що відомо про Олександра Фатюшина, причину смерті актора, місце поховання і як виглядає його могила зараз.

Олександр Фатюшин — що про нього відомо

Народився 29 березня 1951 року в Рязані. Він змалку захоплювався спортом і навіть мріяв стати професійним футболістом. Проте любов до мистецтва взяла верх.

Олександр Фатюшин у молодості

Після закінчення навчання у школі Фатюшину довелося працювати таксидермістом. До московського "ГІТІСу" він вступив лише з другої спроби. Понад 30 років грав у Театрі імені Маяковського.

Широку популярність акторові принесло кіно. Він зіграв понад 50 ролей, але особливо запам’ятався глядачам у ролі хокеїста Гуріна, коханого Людмили (Ірини Муравйової) у фільмі "Москва сльозам не вірить" (1979), а також співробітника статистичного закладу в любовній комедії "Службовий роман" (1977).

Фатюшин у "Москва сльозам не вірить" з Іриною Муравйовою

Актор у "Службовому романі" з Лією Ахеджаковою

Артист був одружений з актрисою Оленою Мольченко, молодшою від нього на 11 років. Їхній союз тривав аж до смерті Фатюшина. Спільних дітей у пари не було.

Олена Мольченко та Олександр Фатюшин у день весілля

Як помер Олександр Фатюшин

Чоловік багато років грав у московській збірній акторів та був відданим уболівальником "Спартака". У квітні 2003 року, після великої поразки команди від ЦСКА, Фатюшин відчув нездужання. Лікарі не змогли врятувати артиста – причиною смерті став інфаркт. Він помер 6 квітня 2003 року у віці 52 років.

Олександр Фатюшин перед смертю

Як виглядає могила Олександра Фатюшина

Друзі актора, які знали про його любов до спорту, сприяли тому, щоб поховали Олександра на Алеї пам’яті видатних спортсменів та тренерів на Востряковському цвинтарі у Москві, дільниця №131.

Як виглядає могила Олександра Фатюшина

Раніше ми писали про спалену могилу співака Євгена Осіна. Сам артист помер ще 2018 року.