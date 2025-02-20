КВК, житло і парк дорогих авто: кому дістануться сотні мільйонів спадку покійного Маслякова

Він володів особняком вартістю 338 млн рублів

Російський ведучий Олександр Масляков, який помер у вересні 2024 року, залишив по собі величезний спадок. Керівник "Клубу веселих і кмітливих" (КВК) підтримував агресивну політику Кремля, тому був "під крилом" Путіна і зміг сколотити багатомільйонний статок.

Щодо спадкової справи телеведучого було відкрито розслідування у лютому. "У спадок переходять не лише права на речі та майно, що належали спадкодавцю на день його смерті, але й майнові права та обов’язки", — повідомили юристи.

Що у спадку Олександра Маслякова

За життя Маслякову належала компанія "АМіК", яка займається виробництвом та розвитком КВК. Ще 11 років тому вона заробляла щонайменше $3,5 млн на рік. Також путініст володів двоповерховим особняком вартістю 338 млн рублів (понад 158 млн гривень), який придбав у 2019 році.

Будинок на Рубльовці площею 654 квадратні метри розташований на ділянці розміром 36 соток. У ньому передбачені вбудований гараж на 2 автомобілі, басейн, сауна та 7 санвузлів. Крім того, Масляков мав невеликий парк дорогих автомобілів.

Особняк Маслякова на Рубльовці

Окрім вже згаданого особняка, у власності родини Маслякових є московська квартира площею близько 200 квадратних метрів.

Квартира Маслякових в Москві

Хто отримає спадок покійного Маслякова

Після смерті путініста вдовою залишилася його дружина Світлана, якій у жовтні прилетів штраф за невдалий кадр із КВК. Продовжує справу покійного Маслякова його єдиний син-пропагандист Олександр. Чоловік перебуває у шлюбі з публіцистом Ангеліною Мармеладовою. У подружжя є спотворена пластикою 18-річна дочка Таїсія.

Внучка покійного Маслякова, син Олександр та невістка Ангеліна

Якщо Масляков-старший не залишив заповіт, першим на його спадок за законом зможуть претендувати вдова та син. Бренд КВК теж може стати частиною спадку. Родичі Маслякова мають пів року з моменту його смерті, щоби заявити свої права на спадщину. Якщо ніхто не подасть заяву, після закінчення цього терміну свідоцтва на розпорядження майном отримають його син та дружина Світлана.

Масляков із дружиною Світланою

Раніше ми писали, що своїй дочці після смерті нічого не залишив Михайло Пуговкін. Актор помер 16 років тому, але при житті мав громадянство України.