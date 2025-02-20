Он владел особняком стоимостью 338 млн рублей

Российский ведущий Александр Масляков, который скончался в сентябре 2024 года, оставил после себя огромное наследство. Руководитель "Клуба веселых и находчивых" (КВН) поддерживал агрессивную политику Кремля, поэтому был "под крылом" Путина и смог сколотить многомиллионное состояние.

В отношении наследственного дела телеведущего было открыто расследование в феврале. "По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности", — сообщили юристы.

Что в наследстве Александра Маслякова

При жизни Маслякову принадлежала компания "АМиК", которая занимается производством и развитием КВН. Еще 11 лет назад она зарабатывала не менее $3,5 млн в год. Также путинист владел двухэтажным особняком стоимостью 338 млн рублей (свыше 158 млн гривен), который приобрел в 2019 году.

Дом на Рублевке площадью 654 квадратных метра расположен на участке размером 36 соток. В нем предусмотрены встроенный гараж на 2 автомобиля, бассейн, сауна и 7 санузлов. Кроме того, Масляков имел небольшой парк дорогих автомобилей.

Особняк Маслякова на Рублевке

Кроме уже упомянутого особняка, в собственности семьи Масляковых имеется также московская квартира площадью около 200 квадратных метров.

Квартира Масляковых в Москве

Кто получит наследство покойного Маслякова

После смерти путиниста вдовой осталась его жена Светлана, которой в октябре прилетел штраф за неудачный кадр из КВН. Продолжает дело покойного Маслякова его единственный сын-пропагандист Александр. Мужчина находится в браке с публицистом Ангелиной Мармеладовой. У супругов есть изуродованная пластикой18-летняя дочь Таисия.

Внучка покойного Маслякова, сын Александр и невестка Ангелина

Если Масляков-старший не оставил завещание, первым на его наследство по закону смогут претендовать вдова и сын. Бренд КВН тоже может стать частью наследства. Родственники Маслякова имеют полгода с момента его смерти, чтобы заявить свои права на наследство. Если никто не подаст заявление, по истечении этого срока свидетельства на распоряжение имуществом получат его сын и супруга Светлана.

Масляков с женой Светланой

Ранее мы писали, что своей дочери после смерти ничего не оставил Михаил Пуговкин. Актер умер 16 лет назад, но при жизни имел гражданство Украины.