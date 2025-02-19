Укр

Ей было всего 17 лет: как выглядит могила дочери ведущего Константина Грубича

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1561
Константин Грубич столкнулся с горем в 2014 году
Константин Грубич столкнулся с горем в 2014 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

В этом году Ольге Грубич могло бы исполниться 28 лет

Известный украинский журналист Константин Грубич — очень семейный человек. Он стал многодетным отцом, однако в 2014 году ведущего постигло горе – погибла его младшая дочь Ольга.

Грубич, родом из Полтавы, состоит в браке с супругой Светланой, с которой познакомился в 1994 году в коридорах Гостелерадио. Пара поженилась и воспитывала троих детей: дочь Владиславу (1996) и двойню Ольгу и Ярослава (1997). К сожалению, в июле 2014 года Ольга трагически погибла после ДТП. Ей было всего 17 лет.

В день рождения девушки 3 февраля журналист написал в Инстаграме чувственный пост: "Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще доскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас…". Также Грубич выложил фото могилы дочери.

Как выглядит могила Ольги Грубич

ольга грубич могила
Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Девушка возвращалась домой, когда на пешеходном переходе ее сбил автомобиль. Дочь Константина Грубича получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После нескольких недель в коме ее сердце остановилось.

ольга грубич
ольга грубич
Фото: instagram.com/vladagrubych

В этот день поделился фотографией ее брат. "Оля была разносторонним человеком. Обладала крутыми вкусами в музыке, в детские годы играла на барабанах, ходили вместе на бальные танцы, хотела быть социальным психологом, чувствовала стиль, была интересной, никогда не была простой девочкой, она была сильной духом, независимой. Нетривиальность мыслей я вспоминаю до сих пор", — писал Ярослав.

ярослав грубич ольга грубич
Фото: instagram.com/yaroslav_grubych

Грубич-младший избрал профессию оператора, режиссера и видеографа. С начала полномасштабного вторжения он фиксирует события войны на освобожденных территориях и передовой.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич. Фото: instagram.com/yaroslav_grubych

Старшая дочь 56-летнего ведущего программы "Знак качества" избрала профессию корреспондентки. В настоящее время Владислава работает на телеканале "1+1".

владислава грубич ярослав грубич
Владислав и Ярослав поддерживают друг друга и скучают по Ольге
Константин Грубич светлана грубич
Константин Грубич с супругой Светланой. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Раньше мы писали, как выглядят дети Сергея Бодрова. Оказывается, дочь пошла по стопам отца, а сын — копия актера.

Теги:
#Дети #Могила #Константин Грубич