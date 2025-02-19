Ей было всего 17 лет: как выглядит могила дочери ведущего Константина Грубича

В этом году Ольге Грубич могло бы исполниться 28 лет

Известный украинский журналист Константин Грубич — очень семейный человек. Он стал многодетным отцом, однако в 2014 году ведущего постигло горе – погибла его младшая дочь Ольга.

Грубич, родом из Полтавы, состоит в браке с супругой Светланой, с которой познакомился в 1994 году в коридорах Гостелерадио. Пара поженилась и воспитывала троих детей: дочь Владиславу (1996) и двойню Ольгу и Ярослава (1997). К сожалению, в июле 2014 года Ольга трагически погибла после ДТП. Ей было всего 17 лет.

В день рождения девушки 3 февраля журналист написал в Инстаграме чувственный пост: "Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще доскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас…". Также Грубич выложил фото могилы дочери.

Как выглядит могила Ольги Грубич

Девушка возвращалась домой, когда на пешеходном переходе ее сбил автомобиль. Дочь Константина Грубича получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После нескольких недель в коме ее сердце остановилось.

В этот день поделился фотографией ее брат. "Оля была разносторонним человеком. Обладала крутыми вкусами в музыке, в детские годы играла на барабанах, ходили вместе на бальные танцы, хотела быть социальным психологом, чувствовала стиль, была интересной, никогда не была простой девочкой, она была сильной духом, независимой. Нетривиальность мыслей я вспоминаю до сих пор", — писал Ярослав.

Грубич-младший избрал профессию оператора, режиссера и видеографа. С начала полномасштабного вторжения он фиксирует события войны на освобожденных территориях и передовой.

Ярослав Грубич. Фото: instagram.com/yaroslav_grubych

Старшая дочь 56-летнего ведущего программы "Знак качества" избрала профессию корреспондентки. В настоящее время Владислава работает на телеканале "1+1".

Владислав и Ярослав поддерживают друг друга и скучают по Ольге

Константин Грубич с супругой Светланой. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

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