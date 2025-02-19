Їй було всього 17 років: який вигляд має могила доньки ведучого Костянтина Грубича

Цього року Ользі Грубич могло б виповнитися 28 років

Відомий український журналіст Костянтин Грубич — дуже сімейна людина. Він став багатодітним батьком, проте у 2014 році ведучого спіткало горе — загинула його наймолодша донька Ольга.

Грубич, родом з Полтави, знаходиться у шлюбі з дружиною Світланою, з якою познайомився у 1994 році в коридорах Держтелерадіо. Пара одружилася і виховувала трьох дітей: доньку Владиславу (1996) та двійнят Ольгу і Ярослава (1997). На жаль, у липні 2014 року Ольга трагічно загинула після ДТП. Їй було всього 17 років.

У день народження дівчини 3 лютого журналіст написав в Інстаграмі чуттєвий пост: "Олюню! Дякую, що вже 28 років як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозказуєш колись мені багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше від нас…". Також Грубич виклав фото могили доньки.

Який вигляд має могила Ольги Грубич

Дівчина поверталася додому, коли на пішохідному переході її збив автомобіль. Донька Костянтина Грубича зазнала тяжких травм, несумісних із життям. Після декількох тижнів у комі її серце зупинилося.

Цього дня поділився світлиною її брат. "Оля була різносторонньою людиною. Мала круті смаки в музиці, у дитячі роки грала на барабанах, ходили разом на бальні танці, хотіла бути соціальним психологом, відчувала стиль, була цікавою, ніколи не була простою дівчинкою, вона була сильною духом, незалежною. Нетривіальність думок я згадую дотепер", — писав Ярослав.

Грубич-молодший обрав професію оператора, режисера та відеографа. З початку повномасштабного вторгнення він фіксує події війни на звільнених територіях та на передовій.

Ярослав Грубич. Фото: instagram.com/yaroslav_grubych

Старша донька 56-річного ведучого програми "Знак якості" обрала професію кореспондентки. Наразі Владислава працює на телеканалі "1+1".

Владислав і Ярослав підтримують один одного і сумують за Ольгою

Костянтин Грубич з дружиною Світланою. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Раніше ми писали, який вигляд мають діти Сергія Бодрова. Виявляється, донька пішла стопами батька, а син — копія актора.