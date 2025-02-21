Був охоронцем попкороля і зовсім не схожий на батька-красеня: як виглядає 63-річний син Марлона Брандо
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Міко є одним із 11 дітей американського секс-символа 1950-х
Голлівудський актор Марлон Брандо був багатодітним татом. Зірка "Хрещеного батька", який пішов із життя у 80 років 1 липня 2004-го, мав 11 дітей від різних жінок: деякі були народжені в офіційних шлюбах, а інші — від інших любовних стосунків.
Серед відомих дітей Брандо – Міко Кастанеда Брандо. У актора також був син, первісток, на ім’я Крістіан Брандо, який став відомим після того, як був замішаний у кримінальній справі. Докладніше — далі у матеріалі.
Міко Брандо — що про нього відомо
Народився 26 лютого 1961 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, у другому шлюбі Марлона з мексиканською актрисою Мовітою Кастанеда (померла у 98 років 2015-го). Є другою дитиною актора та другим сином. На початку своєї кар’єри Міко, який зовсім не схожий зовні на свого тата — секс-символа, працював актором, але не досяг такого ж успіху, як знаменитий батько. Він з’являвся у кількох фільмах та телешоу, включаючи "Діккі Робертс: Зіркова дитина" (2003) та "Панчо піца" (2005).
Міко також працював особистим помічником та охоронцем попкороля Майкла Джексона. Джексон і Брандо стали добрими друзями, і Міко супроводжував співака на різних заходах. До того ж Джексон організував весілля Міко з його нинішньою дружиною Карен Гамільтон, яке відбулося на скандально відомому ранчо Неверленд. Нагадаємо, що у цьому будинку Майкл Джексон нібито розбещував неповнолітніх дітей. Сам Марлон Брандо підозрював співака у педофілії. У вересні 2024 року помер старший брат попікони Тіто Джексон.
Нині Міко живе у Лос-Анджелесі та виховує двох дітей — дочку Пруденс та сина Шейна. 63-річний чоловік рідко з’являється на публіці. Він вважає за краще жити більш спокійним життям далеко від публічності.
До речі, найстарший син Марлона Брандо помер 26 січня 2008 року від запалення легенів. Крістіан був єдиною дитиною знаменитості від його першої дружини, актриси Анни Кашфі. У 1990 році він був засуджений до 10 років в’язниці за вбивство залицяльника своєї зведеної сестри Шайєнн.
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