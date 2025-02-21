Був охоронцем попкороля і зовсім не схожий на батька-красеня: як виглядає 63-річний син Марлона Брандо

Міко є одним із 11 дітей американського секс-символа 1950-х

Голлівудський актор Марлон Брандо був багатодітним татом. Зірка "Хрещеного батька", який пішов із життя у 80 років 1 липня 2004-го, мав 11 дітей від різних жінок: деякі були народжені в офіційних шлюбах, а інші — від інших любовних стосунків.

Серед відомих дітей Брандо – Міко Кастанеда Брандо. У актора також був син, первісток, на ім’я Крістіан Брандо, який став відомим після того, як був замішаний у кримінальній справі. Докладніше — далі у матеріалі.

Міко Брандо — що про нього відомо

Народився 26 лютого 1961 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, у другому шлюбі Марлона з мексиканською актрисою Мовітою Кастанеда (померла у 98 років 2015-го). Є другою дитиною актора та другим сином. На початку своєї кар’єри Міко, який зовсім не схожий зовні на свого тата — секс-символа, працював актором, але не досяг такого ж успіху, як знаменитий батько. Він з’являвся у кількох фільмах та телешоу, включаючи "Діккі Робертс: Зіркова дитина" (2003) та "Панчо піца" (2005).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Міко також працював особистим помічником та охоронцем попкороля Майкла Джексона. Джексон і Брандо стали добрими друзями, і Міко супроводжував співака на різних заходах. До того ж Джексон організував весілля Міко з його нинішньою дружиною Карен Гамільтон, яке відбулося на скандально відомому ранчо Неверленд. Нагадаємо, що у цьому будинку Майкл Джексон нібито розбещував неповнолітніх дітей. Сам Марлон Брандо підозрював співака у педофілії. У вересні 2024 року помер старший брат попікони Тіто Джексон.

Майкл Джексон на весілля Міко і Карен. Фото: instagram.com/michaelthehumanbeing

Міко Брандо, Майкл Джексон та Марлон Брандо

Нині Міко живе у Лос-Анджелесі та виховує двох дітей — дочку Пруденс та сина Шейна. 63-річний чоловік рідко з’являється на публіці. Він вважає за краще жити більш спокійним життям далеко від публічності.

Міко з сім’єю у 2007 році. Фото: Getty Images

Міко зі зведеною сестрою Ніною Брандо (дочка Брандо від хатньої робітниці Крістіни Руїз) у 2015 році. Фото: Getty Images

До речі, найстарший син Марлона Брандо помер 26 січня 2008 року від запалення легенів. Крістіан був єдиною дитиною знаменитості від його першої дружини, актриси Анни Кашфі. У 1990 році він був засуджений до 10 років в’язниці за вбивство залицяльника своєї зведеної сестри Шайєнн.

Марлон Брандо (другий зліва), сини Крістіан та Міко у молодості. Фото: Getty Images

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