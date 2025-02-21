Был охранником поп-короля и совсем не похож на отца-красавца: как выглядит 63-летний сын Марлона Брандо

Мико является одним из 11 детей американского секс-символа 1950-х

Голливудский актер Марлон Брандо был многодетным папой. У звезды "Крестного отца", который ушел из жизни в 80 лет 1 июля 2004-м, было 11 детей от разных женщин: некоторые были рождены в официальных браках, а другие — от других любовных отношений.

Среди известных детей Брандо — Мико Кастанеда Брандо. У актера также был сын, первенец, по имени Кристиан Брандо, который стал известен после того, как был замешан в уголовном деле. Подробнее — дальше в материале.

Мико Брандо — что о нем известно

Родился 26 февраля 1961 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, во втором браке Марлона с мексиканской актрисой Мовитой Кастанеда (умерла в 98 лет в 2015-м). Является вторым ребенком актера и вторым сыном. В начале своей карьеры Мико, который совсем не похож внешне на своего отца — секс-символа, работал актером, но не достиг такого же успеха, как знаменитый родитель. Он появлялся в нескольких фильмах и телешоу, включая "Дикки Робертс: Звездный ребенок" (2003) и "Панчо пицца" (2005).

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Мико также работал личным помощником и телохранителем поп-короля Майкла Джексона. Джексон и Брандо стали хорошими друзьями, и Мико сопровождал певца на различных мероприятиях. К тому же Джексон организовал свадьбу Мико с его нынешней супругой Карен Гамильтон, которая состоялась на скандально известном ранчо Неверленд. Напомним, что в этом доме Майкл Джексон якобы растлевал несовершеннолетних детей. Сам Марлон Брандо подозревал певца в педофилии. В сентябре 2024 года умер старший брат поп-иконы Тито Джексон.

Майкл Джексон на свадьбе Мико и Карен. Фото: instagram.com/michaelthehumanbeing

Мико Брандо, Майкл Джексон и Марлон Брандо

В настоящее время Мико живет в Лос-Анджелесе и воспитывает двоих детей — дочь Пруденс и сына Шейна. 63-летний мужчина редко появляется на публике. Он предпочел жить более спокойной жизнью вдали от публичности.

Мико с семьей в 2007 году. Фото: Getty Images

Мико со сводной сестрой Ниной Брандо (дочь Брандо от домработницы Кристины Руиз) в 2015 году. Фото: Getty Images

К слову, самый старший сын Марлона Брандо умер 26 января 2008 от воспаления легких. Кристиан был единственным ребенком знаменитости от его первой жены, актрисы Анны Кашфи. В 1990 году он был приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство ухажера своей сводной сестры Шайенн.

Марлон Брандо (второй слева), сыны Кристиан и Мико в молодости. Фото: Getty Images

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