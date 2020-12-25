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Скандальное ранчо Майкла Джексона продано за четверть первоначальной запрашиваемой цены

Скандальное ранчо Майкла Джексона продано за четверть первоначальной запрашиваемой цены
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

Майкл Джексон запомнился нам не только за легендарные песни и клипы, но и за скандалы, связанные с педофилией. В январе 2019 года состоялась премьера фильма "Покидая Неверленд", в основе которого положено интервью программиста Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона, которые с детства жили с исполнителем на ранчо "Неверленд". Они заявили, что Джексон якобы с семи лет заставлял их смотреть порно и склонял к интиму. В 1990-х и 2000-х годах "Неверленд" стал центром различных расследований обвинений в сексуальном насилии над детьми против Джексона.

После смерти певца было принято решения продать скандальное ранчо. Недвижимость, расположенная примерно в 40 милях от Санта-Барбары, продавалась и уходила с рынка в течение многих лет, впервые выставившись на продажу за 100 миллионов долларов в 2015 году и претерпев несколько снижений цен, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на публичные записи и свидетельства трех человек, знакомых со сделкой.

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Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland было продано за 22 миллиона долларов миллиардеру Рону Берклу, бывшему партнеру покойной поп-звезды.

Джексон прославил Неверленд, установив причудливые элементы, такие как железная дорога и парк развлечений, в том числе колесо обозрения и карусель. Еще он держал там орангутанов и слона. На причудливых цветочных часах перед зданием было написано "Neverland". Ранчо было названо в честь фантастического мира в фильме Дж. М. Барри "Питер Пэн".

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В 2005 году Джексона судили и оправдали по обвинениям в жестоком обращении с 13-летним мальчиком на ранчо.

Джексон так и не вернулся в Неверленд. Четыре года спустя, в июне 2009 года, Джексон умер в другом доме в Лос-Анджелесе после остановки сердца, вызванной передозировкой наркотиков.

Ранее скандал с педофилией Майкла Джексона комментировали его коллеги Элтон ДжонМарлон БрандоБарбра Стрейзанд. Также неоднозначное мнение высказали бывшая горничная покойной знаменитости Адриан МакМанус и родной брат звезды фильмов "Один дома" Маколей Калкин - Киран Калкин.

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Все по теме:

Недвижимость, Майкл Джексон, Дом, Рон Беркл.

Автор:

Телеграф
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