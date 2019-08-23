Лучший выбор - молчание: брат Калкина прокомментировал фильм "Покидая Неверленд"

Новости шоу бизнеса:С момента выхода документального фильма об американском поп-короле Майкле Джексоне прошло более полугода, однако обсуждение, возмущение или поддержка в адрес певца не заканчиваются.

Про ленту "Покидая Неверленд" решил высказаться и младший брат звезды фильма "Один дома" Киран Калкин.

Фильм "Покидая Неверленд" уже комментировали Барбара Стрейзанд То, что с ними произошло, не убило их, – Барбра Стрейзанд прокомментировала фильм о Джексоне , родственники Майкла Джексона, Мадонна и многие другие звезды. Также о ленте высказался Маколей Калкин, который отрицал, что подвергался насилию со стороны поп-короля, а затем картину прокомментировал его младший брат, Киран. Об этом сообщает издание CelebreTainment.

Однако, по словам американского актера, лучший выбор в этой ситуации – молчание.

Единственное, что я могу сделать в этом случае – это промолчать. Потому что мои слова никому не смогут помочь. Все, что я скажу, будет опубликовано и может задеть чьи-то чувства. Есть много людей, которые находятся в трудном положении из-за всей этой ситуации. Поэтому моя реакция может только дополнительно кому-то навредить, – неоднозначно прокомментировал фильм младший брат Маколея Калкина.

Стоит напомнить, что звезду "Один дома" и его брата Кирана также связывали тесные отношения с Майклом Джексоном. В 2003 году поп-король рассказывал журналистам, что он спал в одной кровати с Маколеем, а также его братьями и сестрой. Однако сам Маколей опроверг информацию о том, что подвергался насилию со стороны певца.