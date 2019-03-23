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"Родители позволили своим детям спать с ним": Барбра Стрейзанд о скандале с Майклом Джексоном

"Родители позволили своим детям спать с ним": Барбра Стрейзанд о скандале с Майклом Джексоном
17:18 Сб, 23 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Барбра Стрейзанд и Майкл Джексон были звездами одного поколения, более того - король поп-музыки боготворил свою старшую коллегу и обожал её песни.

После выхода на экраны документального фильма "Покидая Неверленд" 76-летняя певица и актриса решилась прокомментировать обвинения в адрес кумира миллионов.

Напомним, героями нашумевшей ленты стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, которые спустя годы признались, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца, когда вместе со своими семья гостили на его знаменитом ранчо "Неверленд". Стрейзанд ни в коем случае не оправдывает Майкла Джексона, но задаётся вопросом, почему родители этих мальчиков позволили им ночевать в одной спальне со взрослым мужчиной. "Его сексуальные потребности были родом из детства или уже заложены в его ДНК. Вы говорите, что он "приставал" к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, были рады находиться рядом с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети, так что случившееся не уничтожило их", - говорит певица в интервью The Times.

Дочь Майкла Джексона прокомментировала скандальний фильм

"Я испытываю противоречивые чувства. Мне жаль детей. Мне жаль его. Наверно, я виню родителей, которые позволили своим детям спать с ним", - добавила Стрейзанд.

Примечательно, что матери пострадавших заявляют, что не подозревали о дурных наклонностях Майкла Джексона. Они с восторгом вспоминают то "золотое время", когда певец задаривал их подарками и знакомил со знаменитостями. Спустя десятилетия женщины сожалеют, что не смогли защитить своих сыновей от педофила.

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Майкл Джексон, Педофилия, The Times, Барбра Стрейзанд, Покидая Неверленд.
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