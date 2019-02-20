В Сети появился новый трейлер документального фильма о Майкле Джексоне (Видео)

Новости культуры: Скандальная лента Leaving Neverland, против выхода которой боролись наследники Майкла Джексона, уже через месяц появится на экранах.

Новый трейлер к четырехчасовому документальному фильму представил зрителям главных героев: Джимми Сейфчака и Уэйда Робсона, которые заявляют, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны музыканта. "Он говорил, что если кто-нибудь узнает, чем мы занимаемся, мы с ним попадем в тюрьму", – вспоминает Робсон, сидя перед камерами.

Фильм был представлен на кинофестивале "Сандэнс", где шокировал зрителей и вызвал восторг у критиков. Наследники Джексона раскритиковали "лживую пародию на документальное кино", написав гневное письмо руководству HBO, которое собирается транслировать ленту. Фанаты Майкла угрожали режиссеру и героям фильма и требовали оставить в покое их кумира, еще при жизни оправданного по делу о педофилии, но выходу Leaving Neverland это не помешало.