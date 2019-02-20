Сериал "Летящие сквозь ночь" собираются закрыть (Видео)

рейтинги шоу оказались очень низкими, несмотря на то, что он редко прерывался рекламой, а на выходных канал устраивал марафоны, давая фанатам возможность посмотреть пропущенные серии.
Отмечается, что показ первого сезона сериала стартовал в декабре. По задумке канала, он должен был занять несколько сезонов, но теперь принято решение оставить его в формате мини-сериала.
Сюжет сериала разворачивался вокруг команды межгалактического корабля, сталкивающегося с ужасами космоса на важной миссии. Впервые рассказ был экранизирован в 1987 году, и сериал во многом опирался на эту кинопостановку.
Ранее стало известно о том, что Netflix решил закрыть сериалы "Каратель" и "Джессика Джонс". Это были последние два сериала по комиксам Marvel, производством которых все еще занимался Netflix.