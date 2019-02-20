Сериал "Летящие сквозь ночь" собираются закрыть (Видео)

Новости культуры: Телеканал SyFy решил не продлевать на второй сезон сериал "Летящие сквозь ночь", снятый по роману писателя Джорджа Мартина.

рейтинги шоу оказались очень низкими, несмотря на то, что он редко прерывался рекламой, а на выходных канал устраивал марафоны, давая фанатам возможность посмотреть пропущенные серии.

Отмечается, что показ первого сезона сериала стартовал в декабре. По задумке канала, он должен был занять несколько сезонов, но теперь принято решение оставить его в формате мини-сериала.

Сюжет сериала разворачивался вокруг команды межгалактического корабля, сталкивающегося с ужасами космоса на важной миссии. Впервые рассказ был экранизирован в 1987 году, и сериал во многом опирался на эту кинопостановку.

Ранее стало известно о том, что Netflix решил закрыть сериалы "Каратель" и "Джессика Джонс". Это были последние два сериала по комиксам Marvel, производством которых все еще занимался Netflix.