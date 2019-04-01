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Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона
Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона

Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона

Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Британскому журналисту, который также был биографом знаменитого поп-короля, удалось найти некоторые несоответствия в скандальной киноленте "Покидая Неверленд".

Он отметил, что утверждения одного из мужчин отличаются от утверждений его родителей.

О нестыковках в фильме о Майкле Джексоне, который наделал немало шума, сообщает издание NME. В источнике отмечается, что Майк Смолкомб, который работает журналистом и также является биографом поп-короля, заметил некоторые неточности в разговорах Вада Робсона и его матери. Они двое говорили об одном и том же дне, но разные вещи.

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Биограф отметил, что потерпевший утверждает, что оставался с Майклом Джексоном в поместье "Неверленд", когда вся его семья была отправлена на экскурсию в Гранд-Каньон. Однако Майк Смолкомб нашел старые документы, в которых указано, что мама Вада Робсона рассказывала в суде, что он посещал экскурсию вместе с ними.

Второй мужчина, который также признался в домогательствах Майкла Джексона, Джеймс Сейфчак, указывал, что это происходило с 1988 по 1992 год. Последний раз близкий контакт Джеймса с поп-королем произошел на железнодорожной станции "Неверленд", когда ему исполнилось 14 лет. Однако станцию на территории ранчо построили тогда, когда парню было 16 лет.

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Майкл Джексон, Скандал, Фильм, Покидая Неверленд, Майк Смолкомб.
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