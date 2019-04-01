Первый трейлер фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" от режиссера "Форма воды" (Видео)

Режиссером фильма есть Гильермо Дель Торо. В 2018 он получил "Оскар" за фильм "Форма воды". Страшные истории для рассказа в темноте" основан на сборнике коротких ужастиков Элвина Шварца, который. Сборник общество увидело в 1968 году. Режиссером проекта выступил Андре Овредал, а сценаристами стали Дэн и Кевин Хагеманы. А Дель Торо не только продюсер ленты, он также написал сценарий, чтобы лента получилась изящней. Премьера фильма в мире состоится 9 августа.