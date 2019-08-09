Экс-горничная Майкла Джексона рассказала о личной жизни певца с Лизой-Марией

Новости шоу бизнеса:Работница покойного Майкла Джексона Адриан МакМанус в новом интервью для издания The Sun поделилась, что сексуальные забавы поп-короля были фиктивными.

После нашумевшего выхода фильма "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о подозрениях Майкла Джексона в педофилии немало фанатов задумалось об истинных чувствах между ним и его бывшими женщинами. В частности это касается дочери Элвиса Пресли – Лизы-Марии.

Горничная Майкла Джексона, работавшая у него определенный период времени, рассказала об интересных деталях его личной жизни. Артист будто специально разбрасывал вещи своей жены, чтобы создать иллюзию, что между ними бушевали страсти.

"Когда они встречались, я вошла в его спальню, и его одеяло пахло женскими духами. Это было необычно. Когда я начала убирать, я увидела белый сексуальный кружевной бюстгальтер, оставленный под кроватью, как будто специально. Все это выглядело так подстроенно, потому что этого никогда не случалось раньше. Конечно, были его трусы, рубашки и штаны, но там никогда не было ничего, что принадлежит женщинам", – вспоминает Адриан.

Бывшая горничная добавила, что Майкл никогда не целовал Лизу в ее присутствии, более того – дочь Пресли никогда не оставалась на ночь в доме певца, даже когда была замужем.

Зато известно, что экс-возлюбленная Джексона часто хвасталась свои подругам и журналистам, что у них с артистом была бурная интимная жизнь, однако отмечала, что никогда не видела Майкла без грима, даже в постели.