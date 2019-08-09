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Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото

Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото

Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
16:26 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Рики Мартин впервые показал лицо семимесячной дочери Люсии.

47-летний Рики Мартин вместе с 34-летним супругом Джваном Йосефом воспитывают троих детей: 10-летних близнецов Маттео и Валентино, а также семимесячную малышку Люсию. Сегодня певец впервые с рождения дочери показал поклонникам ее лицо.

На фото, опубликованном Мартином, девочка сидит на коленях у Йосефа в яркой сорочке и с бантиком на голове. Рики трогательно подписал пост, назвав Люсию "светом очей своих".

Таким же фото поделился и Джван в своем Instagram-аккаунте, написав: "Люсия Мартин-Йосеф — это наш свет". В комментариях к постам звездные друзья и поклонники исполнителя не поскупились на комплименты малышке, которую окрестили "красавицей", "солнышком" и "принцессой".

 
 
 
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La luz de mis ojos #Lucia

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Напомним, у Мартина с дочерью одинаковая дата рождения, 24 декабря. О ее появлении на свет они с супругом объявили в конце прошлого года.

"Мы стали родителями красивой и здоровой девочки. Это было особенное для нас время, мы с Рики и ее прекрасными братьями были покорены Люсией", — написал Рики, опубликовав фото, на котором держал ее маленькие руки в своих.

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Ранее в этом году он уже признавался, что после рождения Маттео и Валентино он мечтал, чтобы у него появилась папина дочка.

"Я хочу большую семью, мы все хотим. Но если честно, ее появление было большим сюрпризом для многих людей", — рассказал Мартин.

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Знаменитости, Звезды, Певец, Рики Мартин.
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