"Бедняга совсем потерял голову": Элтон Джон о Майкле Джексоне

Новости шоу бизнеса:Певец Элтон Джон готовит к публикации свою автобиографию, в которой также упомянул и о дружбе с "Поп-королем" Майклом Джексоном.

Автобиографические книги стали своеобразным трендом среди селебритиз. Вслед за Деми Мур особое издание готовит легендарный певец Элтон Джон. В сети уже появился отрывок книги, который вызвал оживленное обсуждение.

Как сообщает таблоид Radar Online, книга с названием "Я, Элтон Джон" поступит в продажу 15 октября. Воспоминания артиста о разных этапах жизни планируют сначала выдать в Великобритании и США, где у певца большая популярность. Со временем книга появится и в других странах мира. В канун своеобразного дебюта Элтон Джон решил привлечь внимание к рукописи. В западных СМИ появились фрагменты его воспоминаний о дружбе с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Элтон Джон утверждает, что познакомился с будущим коллегой, когда тот еще был подростком. С тех пор артисты поддерживали связь и охотно проводили время вместе, общаясь на разные темы, в частности, музыку. Однако с годами все изменилось: Майкл Джексон будто замкнулся в себе и изолировался от всех друзей.

Я знал Майкла с 13-14 лет. Он был самым очаровательным парнем, которого только можно представить. Однако в какой-то момент он начал изолировать себя от мира и реальности, как это раньше делал Элвис Пресли, – рассказал в мемуарах Элтон Джон.

Также певец решил вспомнить странную ситуацию, которая произошла с ним во время дружбы с Майклом Джексоном. Как утверждает Элтон Джон, артист был приглашенным гостем семейной вечеринки в его имении. В какой-то момент Майкл Джексон отошел от всех участников мероприятия, после чего его нашли в комнате с сыном горничной. Майкл просто играл с ребенком, что натолкнуло Элтона Джона на мысль, что король поп-музыки "не мог справиться со взрослой компанией.

"Бог знает, что творилось у него в голове и какими препаратами его накачивали. Но каждый раз, когда я виделся с ним в последние годы, я понимал, что бедняга совсем потерял голову. В прямом смысле слова. Он был по-настоящему психически болен, и находиться с ним в одной комнате было неприятно", – заявил Элтон Джон.