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Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии

Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии
15:29 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Американский актер Марлон Брандо, который дружил с Майклом Джексоном, подозревал, что музыкант растлевает детей.

Los Angeles Times сообщает, что в 1994 году прокуратура вызвала артиста на допрос, в ходе которого он пересказал одну из своих бесед с поп-певцом, которая произошла во время обеда на ранчо Джексона.

По словам Брандо, Майкл начал хихикать и смущаться после вопроса о том, является ли он девственником и занимается ли мастурбацией. Он добавил, что певец вел себя странно для 35-летнего человека и будто бы жил в совершенно другом мире.

"Он сказал, что ненавидит своего отца, и начал плакать", - поделился Брандо. Затем актер спросил Джексона о его друзьях, на что тот ответил, что ему не нравится никто его возраста. Актер поинтересовался, почему так вышло, а певец вновь расплакался и сказал: "Я не знаю, не знаю".

В беседе с прокурорами Брандо признался, что сначала считал Джексона геем, однако после той беседы на ранчо начал подозревать, что "он, возможно, имеет какое-то отношение к детям". "Я понял, что у него проблемы в жизни", - отметил актер.

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В январе на фестивале "Санденс" состоялась премьера документальной ленты "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland), в которой рассказывается о педофилии музыканта. Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона - Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет.

В 1993 году против Майкла Джексона было возбуждено дело о совращении 13-летнего Джордана Чендлера, однако после мирового соглашения семья Чендлеров отозвала исковое заявление, и дело было прекращено. Обвинявший певца в педофилии отец мальчика Эван Чендлер в ноябре 2009 года покончил жизнь самоубийством.

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В 2004 году против певца был подан новый иск с обвинениями в педофилии, однако в 2005-м это дело также было прекращено после заключения суда присяжных. Официальных обвинений в совращении несовершеннолетних Джексону так и не было предъявлено.

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Майкл Джексон, Педофилия, Марлон Брандо, Покидая Нетландию.
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