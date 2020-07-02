Дочь американского певца Майкла Джексона сделала шокирующее заявление о своей личной жизни

Ее сексуальные предпочтения часто менялись, поэтому она избегает любых ярлыков, определяющих сексуальную ориентацию.

Знаменитость неожиданно сделала каминг-аут в биографическом сериале "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn", назвав себя геем.

У нее было больше романов с женским полом, чем с мужским, поэтому знаменитость очень удивлена, что на данный момент встречается с музыкантом Габриэлем Гленном и пока собирается выйти за него замуж.

Звезда призналась, что раньше встречалась с мужчинами и женщинами, но никогда не считала себя бисексуалкой. Также стало известно, что когда-то у нее был роман с мужчиной, у которого была вагина. Пэрис Джексон подчеркнула, что в первую очередь его беспокоит не то, что в штанах у человека, а то - какая он личность.

Красавица отметила, что ее отец всегда догадывался о ее необычных сексуальных предпочтениях, поэтому часто шутил на эту тему. Она считает, что поддержка близкого человека и отсутствие осуждения с его стороны сыграли немалую роль в ее принятии самой себя.