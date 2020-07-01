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Джастин и Хейли Бибер показали первые романтическое путешествие после карантина (Фото)

Джастин и Хейли Бибер показали первые романтическое путешествие после карантина (Фото)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
23-летняя модель Хейли Бибер и ее муж 26-летний певец Джастин Бибер отправились на отдых в штат Юта. Соответствующие фото с отдыха появились на личной странице девушки в инстаграме.

Из-за пандемии коронавируса весь мир был вынужден проводить время дома на карантине.

Знаменитости, которые едва ли не каждую неделю путешествовали из одной страны в другую, также вынуждены были соблюдать правила карантина и не покидали свой дом. Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер впервые с начала карантина отправились познавать новые локации своей страны.

Модель примерила легкий летний костюм, а для купания в бассейне выбрала желтый купальник и соломенную шляпу. На кадрах видно, что девушка несмотря на то, что находится в прекрасной физической форме, еще и довольно сильно загорела. 

 
 
 
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went on a road trip pt. 2

Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

Хейли Бибер опубликовала подборку фотографий с отдыха, на одной из них она поделилась с поклонниками фотографией, на которой она страстно целуется со своим мужем Джастином Бибером.

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Известно, что в штат Юта звездные супруги отправились на своем автомобиле. Знаменитости останавливались в гостиницах посреди пустыни, а также на фермах.

На следующий день Хейли надела черно-белый костюм, белые кеды, собрала волосы в хвост, а образ дополнила очками. Джастин примерил черный свитшот, голубые шорты, образ завершил панамой и очками. На других кадрах Хейли Бибер позировала в коротком платье и массивных сапогах, а также красовалась в легком белом летнем платье.

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Все по теме:

Джастин Бибер, Путешествия, Карантин, Хейли Бибер, Романтические путешествия.

Автор:

Телеграф
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