"Ревизор" Юлия Панкова рассталась с мужем спустя восемь месяцев после свадьбы

Отметим, что Юлия Панкова вышла замуж 4 октября 2019 года. Свадьба прошла в одном из киевских ресторанов, куда были приглашены только самые близкие люди пары.

Ведущая проекта "Ревизор" на Новом канале Юлия Панкова вышла замуж в октябре прошлого года. Но красивая история длилась недолго - на днях журналистка сообщила, что развелась.

Этой новостью она поделилась на своей странице в Instagram, пишет Новый канал. "Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива", - написала Юлия.

По словам Панковой, решение о разводе было взвешенным и обоюдным. "Все хорошенько обдумала, взвесила – и решила идти дальше по жизни без этого человека", - отметила ведущая.

Юлия также добавила, что они с мужем расстались без скандалов и обвинений. "Мы осознанно вступили в отношения, и так же осознанно из них вышли", - подчеркнула она.

Напомним, что телеведущая держала своего супруга подальше от социальных сетей. Она не показывала его лицо, а также скрывала личность любимого. Позже она решила объяснить, почему прятала от публики своего тогда еще супруга.