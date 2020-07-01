Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине сокращается число новых случаев COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине сокращается число новых случаев COVID-19: динамика эпидемии по регионам
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля

"Ревизор" Юлия Панкова рассталась с мужем спустя восемь месяцев после свадьбы

"Ревизор" Юлия Панкова рассталась с мужем спустя восемь месяцев после свадьбы
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Отметим, что Юлия Панкова вышла замуж 4 октября 2019 года. Свадьба прошла в одном из киевских ресторанов, куда были приглашены только самые близкие люди пары.

Ведущая проекта "Ревизор" на Новом канале Юлия Панкова вышла замуж в октябре прошлого года. Но красивая история длилась недолго - на днях журналистка сообщила, что развелась.

Этой новостью она поделилась на своей странице в Instagram, пишет Новый канал. "Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива", - написала Юлия.

По словам Панковой, решение о разводе было взвешенным и обоюдным. "Все хорошенько обдумала, взвесила – и решила идти дальше по жизни без этого человека", - отметила ведущая.

Очень романтические котики: Лилия Подкопаева опубликовала новое фото, где нежно обнимается с мужем

Юлия также добавила, что они с мужем расстались без скандалов и обвинений. "Мы осознанно вступили в отношения, и так же осознанно из них вышли", - подчеркнула она.

Напомним, что телеведущая держала своего супруга подальше от социальных сетей. Она не показывала его лицо, а также скрывала личность любимого. Позже она решила объяснить, почему прятала от публики своего тогда еще супруга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Ревизор, Юлия Панкова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
03 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
04 Как оградить себя от инсульта: советы медиков
05 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь