Очень романтические котики: Лилия Подкопаева опубликовала новое фото, где нежно обнимается с мужем

В Instagram звезда спорта опубликовала романтическое фото, на котором позирует вместе с мужем - Игорем Дубинским.
На фото влюбленные нежно обнимаются в одном из уютных ресторанов США.
Фолловеры Лилии сразу отметили, что они с Игорем - очень красивая и искренняя пара, и пожелали им долгих и счастливых лет вместе.
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Быть влюблённым в свою жизнь. В каждую её минуту. #moment #livelife #yesterdaytodaytomorrow #stoptosmelltheroses
Сама же олимпийская чемпионка философски подписала снимок: "Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту". И это абсолютно мудро сказано.