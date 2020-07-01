Очень романтические котики: Лилия Подкопаева опубликовала новое фото, где нежно обнимается с мужем

Своего мужа олимпийская чемпионка показывает очень редко, потому снимок пары вызвал особый интерес в сети.

В Instagram звезда спорта опубликовала романтическое фото, на котором позирует вместе с мужем - Игорем Дубинским.

На фото влюбленные нежно обнимаются в одном из уютных ресторанов США.

Фолловеры Лилии сразу отметили, что они с Игорем - очень красивая и искренняя пара, и пожелали им долгих и счастливых лет вместе.

Сама же олимпийская чемпионка философски подписала снимок: "Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту". И это абсолютно мудро сказано.