Легендарную белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе

Культовый певец Майкл Джексон навсегда останется в памяти поклонников, как стильный, талантливый и энергичный артист. Его вещи – это настоящие сокровища, которые мечтают получить коллекционеры в свои хранилища.

Да, белую перчатку, украшенную кристаллами, продали на аукционе за более 100 тысяч долларов США. Именно она была неизменным атрибутом исполнителя в начале 1980-х годов. Об этом говорится в сообщении издания The Sun.

Белую перчатку, которую носил легендарный певец Майкл Джексон продали с аукциона за более 85 тысяч фунтов стерлингов (104 400 долларов), - отмечается в материале.

Michael Jackson’s iconic crystal-studded white glove has sold for more than £85,000 at an auction in Texas! pic.twitter.com/qt0s3DUx4C

— Thriller (@mjfans4eva) April 6, 2020