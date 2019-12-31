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Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона

Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона
13:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Главным подарком стала культовая белая шляпа певца, стоимость которой превышает $65 тыс..

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян потратила более $130 тыс. на памятные вещи Майкла Джексона для своей 6-летней дочери Норт. 

Норт - большая поклонница Майкла Джексона, потому звездные родители решили поучаствовать в аукционе и подарить ей по-настоящему памятные подарки.

"Мы знали, что ей это понравится. Она так благодарна и взволнована", - сказала Ким Кардашьян в Instagram-историях.

 

Одним из сюрпризов стал бархатный пиджак, который Джексон надевал на Каннском кинофестивале на вечеринку по случаю 65-летия своей подруги Элизабет Тейлор. В карманах пиджака было доказательство происхождения одежды - фотография одетого в нее певца. Ким Кардашьян отметила, что она немного укоротила рукава, чтобы дочь могла носить памятную вещь.

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"Вместе с жакетом Норт получила шляпу, которую Майкл носил в клипе Smooth Criminal, - добавила Ким. - На ней все еще сохранился его грим".

Кроме Норт, Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст воспитывают еще троих детей: 4-летнего Сейнта, 2-летнюю дочь Чикаго и 7-месячного Саама.

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Майкл Джексон, Ким Кардашьян, Подарки, Знаменитость.
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