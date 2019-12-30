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Потап с сыном подарили новогоднее настроение своим фанатам (Видео)

Потап с сыном подарили новогоднее настроение своим фанатам (Видео)
18:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Потап часто делится фотографиями не только со своей женой Настей Каменских, но и родным сыном от предыдущего брака Андреем.

Известный рэпер Потап опубликовал музыкальное видео с сыном Андреем. Так, парни записали небольшой отрывок из песни "Jingle bells".

Сын играл на бубне, а сам Потап подпевал. В подписи к видео Потап рассказал, что сын заехал к отцу на студию перед зимними каникулами. А также поздравил сына с наступающими праздниками.

"Любимый сын улетел, но успел заехать к папе на студию", - написал Потап.

"Голос страны: Битва эпохи": Потап стал звездным тренером шоу (Видео)

Поклонников восхитило праздничное видео и сын Потапа. Многие отметили, что парень подрос и его не узнать. 

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Рэпер, Видео, Потап, Певец, Jingle Bells.
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