Потап с сыном подарили новогоднее настроение своим фанатам (Видео)

Известный рэпер Потап опубликовал музыкальное видео с сыном Андреем. Так, парни записали небольшой отрывок из песни "Jingle bells".
Сын играл на бубне, а сам Потап подпевал. В подписи к видео Потап рассказал, что сын заехал к отцу на студию перед зимними каникулами. А также поздравил сына с наступающими праздниками.
"Любимый сын улетел, но успел заехать к папе на студию", - написал Потап.
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Любимый сын улетел , но успел заехать к папе на студию @potapchiq я люблю тебя сынок ,с наступающими праздниками !
Поклонников восхитило праздничное видео и сын Потапа. Многие отметили, что парень подрос и его не узнать.