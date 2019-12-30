"Голос страны: Битва эпохи": Потап стал звездным тренером шоу (Видео)

Новости культуры:Организаторы проекта усиленно готовятся к дебютному выпуску, а в канун Нового года решили объявить последнего звездного тренера.

Уже 19 января в Украине состоится трансляция первого эфира юбилейного 10 сезона "Голоса страны". Им стал известный украинский рэпер Потап.

Артист уже записал свое презентационное видео и признался, что в "Голос страны: Битва эпохи" он будет бороться за сильнейших вокалистов, которые помогут ему одержать победу. Кроме этого, Потап уже готов удивлять зрителей эффектными перформансами.

Наконец это реальность, а не фантастический сон. Битва эпохи – мой лучший сезон, – стихотворными лентами прокомментировал Потап.

Это уже шестой раз рэпер займет тренерское кресло "Голосе страны". Потап возглавляет продюсерскую компанию, поэтому уже имеет опыт в подборе перспективных артистов. На шоу он с легкостью раскрывает талант неизвестных артистов, которые впоследствии становятся звездами украинского шоу-бизнеса. Так, в "Голосе страны" Потап открыл меломанам INGRET и Татьяну Решетняк, которая позже стала известной как TAYANNA.

Кроме Потапа, судейские кресла займут Дан Балан, Тина Кароль и Монатик. Все артисты не только имеют опыт тренеров "Голоса страны", но и жажду к победе. Поэтому организаторы прогнозируют большой успех юбилейному 10 сезону проекта.