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"Голос страны: Битва эпохи": Потап стал звездным тренером шоу (Видео)

"Голос страны: Битва эпохи": Потап стал звездным тренером шоу (Видео)
15:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Организаторы проекта усиленно готовятся к дебютному выпуску, а в канун Нового года решили объявить последнего звездного тренера.

Уже 19 января в Украине состоится трансляция первого эфира юбилейного 10 сезона "Голоса страны". Им стал известный украинский рэпер Потап.

Артист уже записал свое презентационное видео и признался, что в "Голос страны: Битва эпохи" он будет бороться за сильнейших вокалистов, которые помогут ему одержать победу. Кроме этого, Потап уже готов удивлять зрителей эффектными перформансами.

Наконец это реальность, а не фантастический сон. Битва эпохи – мой лучший сезон, – стихотворными лентами прокомментировал Потап. 

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Это уже шестой раз рэпер займет тренерское кресло "Голосе страны". Потап возглавляет продюсерскую компанию, поэтому уже имеет опыт в подборе перспективных артистов. На шоу он с легкостью раскрывает талант неизвестных артистов, которые впоследствии становятся звездами украинского шоу-бизнеса. Так, в "Голосе страны" Потап открыл меломанам INGRET и Татьяну Решетняк, которая позже стала известной как TAYANNA.

Кроме Потапа, судейские кресла займут Дан Балан, Тина Кароль и Монатик. Все артисты не только имеют опыт тренеров "Голоса страны", но и жажду к победе. Поэтому организаторы прогнозируют большой успех юбилейному 10 сезону проекта.

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Потап, Голос страны, Алексей Потапенко, Голос страны: Битва эпохи.
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