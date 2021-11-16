10 самых популярных фильмов в истории
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Актерская игра, сюжет и мастерство режиссера превращают кинокартины в шедевр
Ежегодно в мире появляются тысячи фильмов, но истинную популярность получают единицы.
Самая большая база фильмов и сайт о кинематографе IMDb опубликовал список самых популярных и известных в мире фильмов. Это самые просматриваемые фильмы всех времен. Также эти кинокартины чаще всего упоминаются в Сети и поп-культуре.
1. Титаник (1997 год)
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 7.8
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс
Голосов: 1, 1 млн.
2. Инопланетянин (1982 год)
Жанр: приключения, семейный, научная фантастика
Рейтинг IMDb: 7.8
Режиссер: Стивен Спилберг
В главных ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Питер Койот, Ди Уоллес
Голосов: 389 тыс.
3. Волшебник страны Оз (1939 год)
Жанр: приключения, семейный, фэнтези
Рейтинг IMDb: 8
Режиссер: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Мервин ЛеРой, Норман Таурог, Ричард Торп, Король Видор
В главных ролях: Джуди Гарланд, Фрэнк Морган, Рэй Болджер
Количество голосов: 381 тыс.
4. Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда (1977 год)
Жанр: боевик, приключения, фэнтези
Рейтинг IMDb: 8.6
Режиссер: Джордж Лукас
В главных ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек Гиннесс
Количество голосов: 1,3 млн.
Включая фильмы, которые следуют за ним (его "приквелы" и "сиквелы").
5. Властелин колец: Возвращение короля (2003 год)
Жанр: боевик, приключения, драма
Рейтинг IMDb: 8.9
Режиссер: Питер Джексон
В главных ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Орландо Блум
Количество голосов: 1,7 млн.
6. Белоснежка и семь гномов (1937 год)
Жанр: анимация, приключения, семейный
Рейтинг IMDb: 7.6
Режиссер: Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон, Ларри Мори, Перси Пирс, Бен Шарпстин
В главных ролях: Адриана Казелотти, Гарри Стоквелл, Люсиль Ла Верн, Рой Этвелл
Количество голосов: 190 тыс.
7. Терминатор 2: Судный день (1991 год)
Жанр: боевик, научная фантастика
Рейтинг IMDb: 8.5
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Арнольд Шварценегер, Линда Гамильтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик
Количество голосов: 1 млн.
8. Король Лев (1994 год)
Жанр: анимация, приключения, драма
Рейтинг IMDb: 8.5
Режиссер: Роджер Аллерс, Роб Минкофф
В главных ролях: Мэтью Бродерик, Джереми Айронс, Джеймс Эрл Джонс, Вупи Голдберг
Количество голосов: 991 тыс.
9. Крестный отец (1972 год)
Жанр: криминал, драма
Рейтинг IMDb: 9.2
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Диана Китон
Количество голосов: 1, 7 млн.
10. Фильм "Иисус " (1979 год)
Жанр: биография, драма, семейный
Рейтинг IMDb: 7.2
Режиссер: Джон Криш, Питер Сайкс
В главных ролях: Брайан Дикон, Ривка Нойман, Александр Скурби, Нико Нитаи
Количество голосов: 2327
По данным "Нью-Йорк Таймс", этот фильм, вероятно, является самым просматриваемым фильмом всех времен. Проект фильма "Иисус" утверждает, что фильм был просмотрен более 6 миллиардов раз (включая повторные просмотры).
Ранее "Телеграф" писал о самых резонансных смертях во время сьемок фильмов.
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