10 самых популярных фильмов в истории

Актерская игра, сюжет и мастерство режиссера превращают кинокартины в шедевр

Ежегодно в мире появляются тысячи фильмов, но истинную популярность получают единицы.

Самая большая база фильмов и сайт о кинематографе IMDb опубликовал список самых популярных и известных в мире фильмов. Это самые просматриваемые фильмы всех времен. Также эти кинокартины чаще всего упоминаются в Сети и поп-культуре.

1. Титаник (1997 год)

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7.8

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс

Голосов: 1, 1 млн.

2. Инопланетянин (1982 год)

Жанр: приключения, семейный, научная фантастика

Рейтинг IMDb: 7.8

Режиссер: Стивен Спилберг

В главных ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Питер Койот, Ди Уоллес

Голосов: 389 тыс.

3. Волшебник страны Оз (1939 год)

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Рейтинг IMDb: 8

Режиссер: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Мервин ЛеРой, Норман Таурог, Ричард Торп, Король Видор

В главных ролях: Джуди Гарланд, Фрэнк Морган, Рэй Болджер

Количество голосов: 381 тыс.

4. Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда (1977 год)

Жанр: боевик, приключения, фэнтези

Рейтинг IMDb: 8.6

Режиссер: Джордж Лукас

В главных ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек Гиннесс

Количество голосов: 1,3 млн.

Включая фильмы, которые следуют за ним (его "приквелы" и "сиквелы").

5. Властелин колец: Возвращение короля (2003 год)

Жанр: боевик, приключения, драма

Рейтинг IMDb: 8.9

Режиссер: Питер Джексон

В главных ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Орландо Блум

Количество голосов: 1,7 млн.

6. Белоснежка и семь гномов (1937 год)

Жанр: анимация, приключения, семейный

Рейтинг IMDb: 7.6

Режиссер: Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон, Ларри Мори, Перси Пирс, Бен Шарпстин

В главных ролях: Адриана Казелотти, Гарри Стоквелл, Люсиль Ла Верн, Рой Этвелл

Количество голосов: 190 тыс.

7. Терминатор 2: Судный день (1991 год)

Жанр: боевик, научная фантастика

Рейтинг IMDb: 8.5

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Арнольд Шварценегер, Линда Гамильтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик

Количество голосов: 1 млн.

8. Король Лев (1994 год)

Жанр: анимация, приключения, драма

Рейтинг IMDb: 8.5

Режиссер: Роджер Аллерс, Роб Минкофф

В главных ролях: Мэтью Бродерик, Джереми Айронс, Джеймс Эрл Джонс, Вупи Голдберг

Количество голосов: 991 тыс.

9. Крестный отец (1972 год)

Жанр: криминал, драма

Рейтинг IMDb: 9.2

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

В главных ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Диана Китон

Количество голосов: 1, 7 млн.

10. Фильм "Иисус " (1979 год)

Жанр: биография, драма, семейный

Рейтинг IMDb: 7.2

Режиссер: Джон Криш, Питер Сайкс

В главных ролях: Брайан Дикон, Ривка Нойман, Александр Скурби, Нико Нитаи

Количество голосов: 2327

По данным "Нью-Йорк Таймс", этот фильм, вероятно, является самым просматриваемым фильмом всех времен. Проект фильма "Иисус" утверждает, что фильм был просмотрен более 6 миллиардов раз (включая повторные просмотры).

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