10 найпопулярніших фільмів в історії
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Акторська гра, сюжет та майстерність режисера перетворюють кінокартини на шедевр
Щороку у світі з’являються тисячі фільмів, але справжню популярність набувають одиниці.
Найбільша база фільмів та сайт про кінематограф IMDb опублікував список найпопулярніших і найвідоміших у світі фільмів. Це найпопулярніші фільми всіх часів. Також ці кінокартини найчастіше згадуються в Мережі та поп-культурі.
1. Титанік (1997 рік)
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 7.8
Режисер: Джеймс Кемерон
У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Уінслет, Біллі Зейн, Кеті Бейтс
Голосів: 1, 1 млн.
2. Інопланетянин (1982 рік)
Жанр: пригоди, сімейний, наукова фантастика
Рейтинг IMDb: 7.8
Режисер: Стівен Спілберг
У головних ролях: Генрі Томас, Дрю Беррімор, Пітер Койот, Ді Уоллес
Проголосували: 389 тис.
3. Чарівник країни Оз (1939)
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі
Рейтинг IMDb: 8
Режисер: Віктор Флемінг, Джордж К’юкор, Мервін ЛеРой, Норман Таурог, Річард Торп, Король Відор
У головних ролях: Джуді Гарланд, Френк Морган, Рей Болджер
Кількість голосів: 381 тис.
4. Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (1977 рік)
Жанр: бойовик, пригоди, фентезі
Рейтинг IMDb: 8.6
Режисер: Джордж Лукас
У головних ролях: Марк Хемілл, Харрісон Форд, Кері Фішер, Алек Гіннес
Кількість голосів: 1,3 млн.
Включаючи фільми, які йдуть за ним (його "приквели" та "сіквели").
5. Володар кілець: Повернення короля (2003)
Жанр: бойовик, пригоди, драма
Рейтинг IMDb: 8.9
Режисер: Пітер Джексон
У головних ролях: Елайджа Вуд, Вігго Мортенсен, Ієн МакКеллен, Орландо Блум
Кількість голосів: 1,7 млн.
6. Білосніжка та сім гномів (1937 рік)
Жанр: анімація, пригоди, сімейний
Рейтинг IMDb: 7.6
Режисер: Вільям Коттрелл, Девід Хенд, Вілфред Джексон, Ларрі Морі, Персі Пірс, Бен Шарпстін
У головних ролях: Адріана Казелотті, Гаррі Стоквелл, Люсіль Ла Верн, Рой Етвелл
Кількість голосів: 190 тис.
7. Термінатор 2: Судний день (1991)
Жанр: бойовик, наукова фантастика
Рейтинг IMDb: 8.5
Режисер: Джеймс Кемерон
Арнольд Шварценегер, Лінда Гамільтон, Едвард Ферлонг, Роберт Патрік
Кількість голосів: 1 млн.
8. Король Лев (1994 рік)
Жанр: анімація, пригоди, драма
Рейтинг IMDb: 8.5
Режисер: Роджер Аллерс, Роб Мінкофф
У головних ролях: Метью Бродерік, Джеремі Айронс, Джеймс Ерл Джонс, Вупі Голдберг
Кількість голосів: 991 тис.
9. Хрещений батько (1972 рік)
Жанр: кримінал, драма
Рейтинг IMDb: 9.2
Режисер: Френсіс Форд Коппола
У головних ролях: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Діана Кітон
Кількість голосів: 1, 7 млн.
10. Фільм "Ісус" (1979 рік)
Жанр: біографія, драма, сімейний
Рейтинг IMDb: 7.2
Режисер: Джон Кріш, Пітер Сайкс
У головних ролях: Браян Дікон, Рівка Нойман, Олександр Скурбі, Ніко Нітаї
Кількість голосів: 2327
За даними "Нью-Йорк Таймс", цей фільм, ймовірно, є фільмом всіх часів, що найбільш переглядається. Проект фільму "Ісус" стверджує, що фільм було переглянуто понад 6 мільярдів разів (включаючи повторні перегляди).
Раніше "Телеграф" писав про найрезонансніші смерті під час зйомок фільмів.
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