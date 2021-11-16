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10 найпопулярніших фільмів в історії

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
70
Є фільми, які можна переглядати нескінченно Новина оновлена 16 листопада 2021, 16:59
Є фільми, які можна переглядати нескінченно

Акторська гра, сюжет та майстерність режисера перетворюють кінокартини на шедевр

Щороку у світі з’являються тисячі фільмів, але справжню популярність набувають одиниці.

Найбільша база фільмів та сайт про кінематограф IMDb опублікував список найпопулярніших і найвідоміших у світі фільмів. Це найпопулярніші фільми всіх часів. Також ці кінокартини найчастіше згадуються в Мережі та поп-культурі.

1. Титанік (1997 рік)

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7.8

Режисер: Джеймс Кемерон

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Уінслет, Біллі Зейн, Кеті Бейтс

Голосів: 1, 1 млн.

2. Інопланетянин (1982 рік)

Жанр: пригоди, сімейний, наукова фантастика

Рейтинг IMDb: 7.8

Режисер: Стівен Спілберг

У головних ролях: Генрі Томас, Дрю Беррімор, Пітер Койот, Ді Уоллес

Проголосували: 389 тис.

3. Чарівник країни Оз (1939)

Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Рейтинг IMDb: 8

Режисер: Віктор Флемінг, Джордж К’юкор, Мервін ЛеРой, Норман Таурог, Річард Торп, Король Відор

У головних ролях: Джуді Гарланд, Френк Морган, Рей Болджер

Кількість голосів: 381 тис.

4. Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія (1977 рік)

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі

Рейтинг IMDb: 8.6

Режисер: Джордж Лукас

У головних ролях: Марк Хемілл, Харрісон Форд, Кері Фішер, Алек Гіннес

Кількість голосів: 1,3 млн.

Включаючи фільми, які йдуть за ним (його "приквели" та "сіквели").

5. Володар кілець: Повернення короля (2003)

Жанр: бойовик, пригоди, драма

Рейтинг IMDb: 8.9

Режисер: Пітер Джексон

У головних ролях: Елайджа Вуд, Вігго Мортенсен, Ієн МакКеллен, Орландо Блум

Кількість голосів: 1,7 млн.

6. Білосніжка та сім гномів (1937 рік)

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Рейтинг IMDb: 7.6

Режисер: Вільям Коттрелл, Девід Хенд, Вілфред Джексон, Ларрі Морі, Персі Пірс, Бен Шарпстін

У головних ролях: Адріана Казелотті, Гаррі Стоквелл, Люсіль Ла Верн, Рой Етвелл

Кількість голосів: 190 тис.

7. Термінатор 2: Судний день (1991)

Жанр: бойовик, наукова фантастика

Рейтинг IMDb: 8.5

Режисер: Джеймс Кемерон

Арнольд Шварценегер, Лінда Гамільтон, Едвард Ферлонг, Роберт Патрік

Кількість голосів: 1 млн.

8. Король Лев (1994 рік)

Жанр: анімація, пригоди, драма

Рейтинг IMDb: 8.5

Режисер: Роджер Аллерс, Роб Мінкофф

У головних ролях: Метью Бродерік, Джеремі Айронс, Джеймс Ерл Джонс, Вупі Голдберг

Кількість голосів: 991 тис.

9. Хрещений батько (1972 рік)

Жанр: кримінал, драма

Рейтинг IMDb: 9.2

Режисер: Френсіс Форд Коппола

У головних ролях: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Діана Кітон

Кількість голосів: 1, 7 млн.

10. Фільм "Ісус" (1979 рік)

Жанр: біографія, драма, сімейний

Рейтинг IMDb: 7.2

Режисер: Джон Кріш, Пітер Сайкс

У головних ролях: Браян Дікон, Рівка Нойман, Олександр Скурбі, Ніко Нітаї

Кількість голосів: 2327

За даними "Нью-Йорк Таймс", цей фільм, ймовірно, є фільмом всіх часів, що найбільш переглядається. Проект фільму "Ісус" стверджує, що фільм було переглянуто понад 6 мільярдів разів (включаючи повторні перегляди).

Раніше "Телеграф" писав про найрезонансніші смерті під час зйомок фільмів.

Теги:
#Кіно #Фільми #Рейтинг #IMDB
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