Рус

Разом ось уже понад 60 років: як виглядає дружина легенди радянських фільмів Олега Басілашвілі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
507
Олег Басілашвілі одружений на Галині Мшанській
Олег Басілашвілі одружений на Галині Мшанській. Фото Колаж "Телеграфу"

Актору та його коханій вже по 90 років

Російський актор театру та кіно Олег Басілашвілі підтримує Україну та засуджує путінський режим. Легенда радянських фільмів понад 60 років одружений з Галиною Мшанською.

Цікаво, але подружжю рівно по 90 років. Сьогодні, 20 лютого, свій ювілей святкує кохана зірки фільму "Майстер і Маргарита". "Телеграф" розповідає, що відомо про Галину Мшанську і як вона виглядає.

Галина Мшанська — що про неї відомо

Народилася 20 лютого 1935 року у Ленінграді (Санкт-Петербург). Її батько Євген Зайцев був адвокатом, а мати Ольга Мшанська — відома оперна співачка, яка працювала довгий час у Маріїнському театрі. З дитинства Галина була оточена театральною атмосферою.

Галина Мшанська у молодості Ольга Мшанська
Зліва— Галина Мшанська в молодості. Справа — мати, оперна співачка Ольга Мшанська

Майбутня дружина Басілашвілі тривалий час працювала музичним редактором на Ленінградському телебаченні. Крім того, вона була автором та ведучою багатьох культурних програм. У її творчій кар’єрі також значаться сценарії до документальних фільмів про артистів.

Галина Мшанська у молодості
Галина Мшанська у молодості

Знайомство Мшанської із зіркою кіно відбулося на Ленінградському телебаченні під час роботи над телевиставою "Кюхля", де Галина підбирала музичний супровід, а актор виконував одну з ролей. Їхній шлюб триває вже багато десятиліть.

Олег Басілашвілі у молодості Галина Мшанська у молодості

"Ми обидва підтримували один одного у важкі хвилини. Іноді я приходив із репетицій, на яких у мене нічого не виходило, я відчував свою бездарність, непотрібність. Після розмови з Галею я починав приходити до тями, і в мене щось виходило. Або, навпаки, коли в неї були важкі дні роботи, зайнятості, вона не могла багато часу приділяти дітям, я це теж чудово розумів і намагався зробити якусь частину домашньої роботи, яку вона не встигала. Я завжди займався цим із радістю",поділився якось артист.

Олег Басілашвілі Галина Мшанська

У пари дві дочки: Ольга (працівник петербурзького телебачення) та Ксенія (журналістка). Молодша дочка подарувала бабусі з дідусем двох онуків – Марініку (2009) та Тимофія (2013). Подружжя живе разом в елітному селищі Репіно, Санкт-Петербург, на березі Фінської затоки.

Олег Басілашвілі Галина Мшанська
Олег Басілашвілі Галина Мшанська
Подружжя з дочкою Ксенією та онуком
Галина Мшанська
Галина Мшанська

Варто додати, що для Олега Басілашвілі шлюб із Галиною є другим. До цього актор був у стосунках з однокурсницею, акторкою Тетяною Дороніною, але після 7 років шлюбу подружжя розійшлося.

Тетяна Дороніна
Шлюб із Дороніною закінчився розлученням

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину зрадника Євгена Мураєва. Актриса Катерина Гордієнко неодноразово знімалася у Росії.

Теги:
#Олег Басилашвілі #Галина Мшанська