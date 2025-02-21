Был легендой советского кино, а похоронен со спортсменами: от чего в 52 года умер Александр Фатюшин

Актер, сыгравший в "Москва слезам не верит", умер в 2003 году

Нередко известные артисты уходят из жизни в зрелом возрасте. В 56 лет умерла украинская певица Нина Кирсо, а более 20 лет назад — российский актер театра и кино Александр Фатюшин, более известный украинцам как спившейся хоккеист Гурин из фильма "Москва слезам не верит".

Артисту было всего 52 года, когда его сердце перестало биться. "Телеграф" рассказывает, что известно об Александре Фатюшине, причине смерти актера, месте захоронении и как выглядит его могила сейчас.

Александр Фатюшин — что о нем известно

Родился 29 марта 1951 года в Рязани. Он с детства увлекался спортом и даже мечтал стать профессиональным футболистом. Однако любовь к искусству взяла верх.

Александр Фатюшин в молодости

После окончания учебы в школе Фатюшину пришлось работать таксидермистом. В московский ГИТИС он поступил только со второй попытки. Более 30 лет играл в Театре имени Маяковского.

Широкую известность актеру принесло кино. Он сыграл более 50 ролей, но особенно запомнился зрителям в роли хоккеиста Гурина, возлюбленного Людмилы (Ирины Муравьевой) в фильме "Москва слезам не верит" (1979), а также сотрудника статистического учреждения в любовной комедии "Служебный роман" (1977).

Фатюшин в "Москва слезам не верит" с Ириной Муравьевой

Актер в "Служебном романе" с Лией Ахеджаковой

Артист был женат на актрисе Елене Мольченко, младше его на 11 лет. Их союз продлился до самой смерти Фатюшина. Совместных детей у пары не было.

Елена Мольченко и Александр Фатюшин в день свадьбы

Как умер Александр Фатюшин

Мужчина много лет играл в московской сборной актеров и был преданным болельщиком "Спартака". В апреле 2003 года, после крупного поражения команды от ЦСКА, Фатюшин почувствовал недомогание. Врачи не смогли спасти артиста — причиной смерти стал инфаркт. Он скончался 6 апреля 2003 года в возрасте 52 лет.

Александр Фатюшин перед смертью

Как выглядит могила Александра Фатюшина

Друзья актера, которые знали о его любви к спорту, поспособствовали тому, чтобы похоронили Александра на Аллее памяти выдающихся спортсменов и тренеров на Востряковском кладбище в Москве, участок № 131.

Как выглядит могила Александра Фатюшина

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