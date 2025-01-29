За нее молились два года: от чего в 56 лет умерла певица Нина Кирсо из популярной в СССР группы "Фристайл"

Певица родом из Полтавы покинула этот мир более 4 лет назад

Украинской певицы Нины Кирсо не стало в 56 лет. Звезда популярной группы времен СССР и независимой Украины "Фристайл" умерла 30 апреля 2020 года. Смерть артистки последовала после инсульта, комы и остановки сердца.

Родилась Нина Кирсо в Полтаве в 1963 году. Она пела с детства: играла на фортепиано, пела в хоре и часто выступала в качестве аккомпаниатора на концертах в местных домах культуры. В 1985 году Кирсо получила диплом инженера, но никогда не работала по специальности.

Много лет полтавчанка была главным женским голосом группы "Фристайл". Песни "Фонари", "Кораблик любви", "Цветет калина", "Белая береза" были стали хитами в начале 1990-х, а альбомы коллектива пользовались большим коммерческим успехом.

В 2014 году группа "Фристайл" отпраздновала 25-летний юбилей. Нина Кирсо активно выходила на сцену к поклонникам до 2018 года. Однажды певица перестала выходить на связь с родными и коллегами.

Участники группы "Фристайл"

От чего умерла Нина Кирсо

1 июня 2018 года исполнительницу нашли без сознания в ее квартире в Полтаве, в это время ее муж Анатолий Розанов и сын Максим были на гастролях. Оказалось, что у Кирсо произошел обширный геморрагический инсульт, осложненный задержкой медпомощи. В этот день артистка выложила в Инстаграме свой последний пост — анекдот про обезьяну, которая очень перепугалась из-за налога на мех.

2 июня Нине Владиславовне сделали операцию. Хотя ее состояние стабилизировалось, женщина оставалась в коме. Через месяц певицу перевели в киевскую больницу, но позже Анатолий Розанов вернул жену в больницу в Полтаву.

Весной 2019 года Нина Кирсо начала открывать глаза, но реакции на окружающее так и не появилось. Два года поклонники молились за свою любимую артистку, но чуда не произошло. 30 апреля 2020 года на 57 году жизни Нины Кирсо не стало.

Где похоронена Нина Кирсо и как выглядит могила

Похоронили звезду на полтавском Монастырском кладбище в закрытом режиме из-за коронавируса, были только близкие люди. В 2021 году на могиле Кирсо установили памятник. Недалеко от артистки похоронены ее родители и две бабушки.

Как выглядит могила Нины Кирсо

Напомним, что одно время вокалистом группы "Фристайл" был Вадим Казаченко. Певец родом из Полтавы стал путинистом.