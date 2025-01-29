Умер советский актер, "голосом" которого говорили герои "Звездных войн", "Пиратов Карибского моря" и не только

Улитин озвучивал персонажей в более чем 40 фильмов и мультфильмов

В среду стало известно, что в России 29 января скончался Борис Улитин — известный советский актер театра и кино. Мужчина, которому было 85 лет, практически всю жизнь занимался русским дубляжем иностранных фильмов.

О смерти Бориса Улитина сообщают росСМИ со ссылкой на комитет по культуре Санкт-Петербурга, где он прослужил около 60 лет. Голосом Улитина заговорили персонажи более чем 40 фильмов и мультфильмов, включая "Звездные войны", "Чужой против Хищника", "Пираты Карибского моря" и другие.

Причина смерти и дата прощания с Улитином не разглашаются. В комитете отметили, что артист вырос за кулисами: его отец возглавлял театр "на Литейном" в Санкт-Петербурге, а мать была балериной Мариинского театра.

Каких персонажей дублировал Борис Улитин: видео

Напомним, что еще в 2006 году при президенте Викторе Ющенко ввели обязательный дубляж фильмов на украинский язык для показа в кинотеатрах. В 2010 году при Викторе Януковиче обязательное дублирование на государственном языке отменили. После 2014 года из-за агрессии России в Украине начала активно проходить украинизация, и постепенно картины с русским дубляжем искоренили.

На днях стало известно о смерти российского актера Игоря Янковского. Причиной смерти артиста стали осложнения на фоне цирроза печени.