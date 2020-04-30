Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"

Новости шоу бизнеса:Певица Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет сегодня, 30 апреля.

Несколько часов назад умерла певица Нина Кирсо. Смерть звезды наступила после длительной борьбы за жизнь.

В июне 2018 года она впала в кому после инсульта, а ее состояние только ухудшалось. Сегодня, 30 апреля, сестра солистки "Фристайл" опубликовала прощальный пост в фейсбуке со знаменитостью и сообщила о потере.

"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молиться за новопредставленную рабу Божью Нину", – написала сестра Алла.

Свои соболезнования выразили и коллеги по сцене Нины Кирсо, опубликовав сообщение на официальном сайте коллектива. "Мы с глубокой скорбью сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни умерла Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времен самодеятельности. Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл", ее голос звучал в наших лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайлера" в частности. Она всегда помогала и другим людям, которые встречались ей в жизни", – говорится в сообщении.

View this post on Instagram ... A post shared by Нина Кирсо/Nina Kirso (@ninakirso) on Apr 24, 2018 at 2:39pm PDT

Известно, что 1 июня 2018 года Нина Кирсо перенесла инсульт, а уже на следующий день врачи сделали ей операцию. Артистку нашли без сознания в частном доме в Полтаве. По информации СМИ, знакомые ей звонили, но она долгое время не отвечала на звонки, после чего они поехали к ней домой. Ее муж (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

После инстульта женщина впала в кому, а в начале мая 2019 года родные сообщили, что она вышла из комы. Однако состояние ее не улучшилось. У Нины Кирсо не появилась концентрация несмотря на то, что ее глаза были открытыми.