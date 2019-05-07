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Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо вышла из комы

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо вышла из комы
15:47 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

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Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо после пребывания в коме впервые открыла глаза.

Недавно стало известно, что певица Нина Кирсо, за жизнь и здоровье которой молились миллионы поклонников, пришла в себя.

"Лидер группы "Фристайл" Нина Кирсо… После восьмимесячной комы, открыла глаза… Состояние певицы остается крайне тяжелым", – отметил музыкант Александр Керт. 

 
 
 
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Публикация от Нина Кирсо/Nina Kirso (@ninakirso)

Но артист упустил один важный момент о состоянии солистки известной группы. За развернутым комментарием журналисты программы "Ранок з Україною" обратились к солисту и автору песен группы "Фристайл" Сергею Кузнецову. 

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"Нина уже 2-3 месяца назад начала открывать глаза. Глаза ее открыты и будто смотрят в никуда. И концентрации взгляда ни на чем нет. То есть, веки поднимаются сами по себе. Закрываются, потом снова поднимаются. Но назвать это приходом в себя ну никак нельзя. Потому что это не сознание", – комментирует в эфире канала "Україна" солист группы "Фристайл" Сергей Кузнецов.

В коме Нина Кирсо находится с июня прошлого года. Тогда у нее произошло кровоизлияние в мозг. Но после операции солистка легендарной группы так и не пришла в себя. Многомиллионные поклонники не теряют надежды и верят в выздоровление любимой певицы.

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Здоровье, Знаменитости, Кома, Артистка, Фристайл, Нина Кирсо, Солистка группы Фристайл, Группа Фристайл.
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