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"Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом

"Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
10:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась новыми деталями частной жизни, которые ошеломили поклонников.

Артистка заявила, что уже имела коронавирус, когда была в США.

Соответствующей информацией она поделилась во время общения с Дмитрием Гордоном. Оля Полякова пригласила журналиста стать гостем ее шоу "Правда или действие", что вышло на ютуб-канале. Артистка подняла тему коронавируса и пандемии, поэтому во время беседы вспомнила, как болела в США.

"Я уже переболела, когда была в Майами. Сначала Алиса (младшая дочь Оли Поляковой, – LifeStyle 24) заболела. 41 градус был, я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", – рассказала Оля Полякова.

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Случилось это зимой, поэтому карантин артистка с детьми пробыли за границей.

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Певица, Коронавирус, Оля Полякова.
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