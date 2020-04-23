Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)

Новости культуры:К тому, что красавчик перепоет "Шлепки", фанов жизнь не готовила.

Украинский певец Олег Винник представил свою рок-версию хита Оли Поляковой "Шлепки". Таким образом артист решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам.

Об этом музыкант написал в своем Instagram. "Я обещал вам кое-что неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас", - написал Винник.

Оля Полякова явно не ожидала услышать свою песню в таком формате, о чем свидетельствует ее комментарий под роликом. "Ааааа! Серьезно? Ну это огонь", - отреагировала певица а кавер-версию хита.

Фанаты певца также были приятно удивлены и тут же рассыпались в комплиментах своему кумиру.

"Вот это круто, бомбастически, спасибо вам большое за такой сюрприз, неожиданно и очень круто", "Ваш вокал просто нечто. Еще и этот драйвовый рокерский стиль, прям до мурашек", "Это просто бомба! Так хотелось услышать от вас чего-то тяжеленького. Шлепки даже не сразу распознались", - пишут комментаторы.