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Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)

Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:К тому, что красавчик перепоет "Шлепки", фанов жизнь не готовила.

Украинский певец Олег Винник представил свою рок-версию хита Оли Поляковой "Шлепки". Таким образом артист решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам.

Об этом музыкант написал в своем Instagram. "Я обещал вам кое-что неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас", - написал Винник.

Оля Полякова явно не ожидала услышать свою песню в таком формате, о чем свидетельствует ее комментарий под роликом. "Ааааа! Серьезно? Ну это огонь", - отреагировала певица а кавер-версию хита. 

 
 
 
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Я обіцяв вам дещо несподіване Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского ("Евгений Онегин") * @polyakovamusic "Шлепки" Далі буде!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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Фанаты певца также были приятно удивлены и тут же рассыпались в комплиментах своему кумиру.

"Вот это круто, бомбастически, спасибо вам большое за такой сюрприз, неожиданно и очень круто", "Ваш вокал просто нечто. Еще и этот драйвовый рокерский стиль, прям до мурашек", "Это просто бомба! Так хотелось услышать от вас чего-то тяжеленького. Шлепки даже не сразу распознались", - пишут комментаторы.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Карантин, Клипы, Оля Полякова, Олег Винник, Шлепки.
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