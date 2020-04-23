Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)

Украинский певец Олег Винник представил свою рок-версию хита Оли Поляковой "Шлепки". Таким образом артист решил поднять настроение не только поклонникам, но и коллегам.
Об этом музыкант написал в своем Instagram. "Я обещал вам кое-что неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас", - написал Винник.
Оля Полякова явно не ожидала услышать свою песню в таком формате, о чем свидетельствует ее комментарий под роликом. "Ааааа! Серьезно? Ну это огонь", - отреагировала певица а кавер-версию хита.
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Я обіцяв вам дещо несподіване Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского ("Евгений Онегин") * @polyakovamusic "Шлепки" Далі буде!
Фанаты певца также были приятно удивлены и тут же рассыпались в комплиментах своему кумиру.
"Вот это круто, бомбастически, спасибо вам большое за такой сюрприз, неожиданно и очень круто", "Ваш вокал просто нечто. Еще и этот драйвовый рокерский стиль, прям до мурашек", "Это просто бомба! Так хотелось услышать от вас чего-то тяжеленького. Шлепки даже не сразу распознались", - пишут комментаторы.