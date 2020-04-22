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Леся Никитюк и украинская группа записали совместный трек

Леся Никитюк и украинская группа записали совместный трек
20:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Ведущая Леся Никитюк и украинская группа Patsyki z Franeka записали совместный англоязычный трек #Stayathome в поддержку всем, кто придерживается карантина, и тем, кто уже устал от него.

Звезда Нового канала Леся Никитюк представила коллаборацию с группой Patsyki z Franeka — англоязычный сингл #Stayathome, выход которого совпал с продлением карантина до 11 мая.

"Оставайтесь дома сегодня, чтобы у вас было завтра — таков философский посыл этой песни.

Слова трека очень просты. Уверен, что большинство англоязычных фраз вы уже знаете. И вам будет легко их напевать!", — говорит фронтмен PZF Назар Худин. 

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"Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборацию. Идея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome — это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны", — рассказала Никитюк. 

Patsyki z Franeka и Леся Никитюк также запустили социальных сетях челлендж #staytohavetomorrow. Его уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз, среди которых Verbаaa, Дима Варварук, Аня Тринчер и многие другие.

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Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Карантин, Коронавирус, Новинки песен, Леся Ніктюк, #StayAtHome, Patsyki z Franeka.
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