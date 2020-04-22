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Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)

Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)

Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)
15:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Поклонники Тины Кароль в очередной раз доказали, что музыка объединяет людей в самые сложные времена.

Если ранее в сети распространялись видео, на которых итальянцы, оставшиеся в самоизоляции, устраивают настоящие концерты с балконов собственных квартир, то теперь инициативу подхватили украинцы и продемонстрировали национальную сплоченность. Жители Соломенского района столицы выполнили патриотический хит популярной певицы Тины Кароль "Украина – это ты".

Киевляне заранее договорились о том, какая песня и в какое время зазвучит на весь жилой квартал. Фантастическое видео сплоченности украинцев не обошла вниманием и сама автор Тина Кароль. Такой поступок не оставил звезду равнодушной и в очередной раз доказал, что музыка всегда сопровождает и вдохновляет в самые критические моменты.

Люди поют песню Тины Кароль "Украина – это ты", поддерживая друг друга в сложные времена изоляции, – презентовала видео певица на личной странице в фейсбуке.

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Поклонники Тины Кароль не стали скупиться на комплименты в социальных сетях. Фаны убеждают, что своим творчеством исполнительница всегда объединяла людей: "Это уже не просто песня, а народный гимн, который объединяет и который поют от малого до великого", "Круто. Запомнится надолго", "Это народная любовь".

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Концерт, Музыка, Пение, Тина Кароль, Песня.
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