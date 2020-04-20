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Песня-ностальгия: Дан Балан и Тина Кароль исполнят новый трек на "Голосе страны"

Песня-ностальгия: Дан Балан и Тина Кароль исполнят новый трек на "Голосе страны"
16:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Народная артистка Украины Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан вместе выйдут на сцену "Голоса страны".

Тина и Дан уже давно подогревают слухи о своем романе. Особую химию, которая есть в общении коллег по шоу "Голос страны", может разглядеть каждый. Они не стесняются показывать нежное отношение друг к другу во время выступлений “Голос страны-10”: выступление участников зажло страсть между Тиной Кароль и Даном Баланом участников телепроекта и за кулисами.

Теперь стало известно, что артисты вместе выступят в суперфинале вокального шоу. Об этом говорится на фан-странице Тины Кароль в инстаграме.

Тина Кароль и Дан Балан исполнят романтическую композицию, над которой артист работал уже давно. Другие детали пока неизвестны. 

"Голос страны 10 сезон": лучшие выступления на шоу за последние 10 лет (Видео)

Напомним, на прошлой неделе создатели "Голоса страны" приняли решение провести суперфинал юбилейного сезона проекта в диджитал-формате с соблюдением всех правил карантина. Прямой эфир состоится без зрителей. Для того, чтобы создать настоящее шоу в необычных для всех условиях, создатели проекта привлекут современные технологии и силу голосов конкурсантов. Все вырученные средства от голосования и рекламы направят на закупку защитных костюмов, респираторов и других средств защиты для врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

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Все по теме:

Тина Кароль, Песня, Трек, Голос страны, Дан Балан.
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