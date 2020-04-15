"Голос страны 10 сезон": Суперфинал шоу пройдет в особенном формате

Новости шоу бизнеса:Отдать голос за своего фаворита зрители смогут, осуществив телефонный звонок, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении 1+1 Video.

В воскресенье, 26 апреля, состоится суперфинал десятого сезона вокального шоу Голос країни 2020. Трансляция пройдет в особом формате.

Уже через полторы недели станет известно имя победителя десятого юбилейного сезона вокального шоу Голос країни 2020. Суперфинал состоится в диджитал-формате, так как в Украине продолжается карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Также телеканал 1+1 принял решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным — все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на покупку защитных костюмов и респираторов для украинских врачей, которые спасают жизнь больных COVID-19, а также на покупку необходимого медицинского оборудования для борьбы с пандемией.

Напомним, тренеры Тина Кароль, Monatik, Dan Balan и Потап и NK определились с составами команд после Нокаутов. Борьбу за титул Голос країни 2020 продолжают 20 четвертьфиналистов.

Новый этап шоу Голос країни 2020 состоится в воскресенье, 19 апреля.