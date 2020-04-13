"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: как прошел тринадцатый этап шоу (Видео)

Новости культуры:На вокальном шоу Голос країни 2020 завершился этап Нокаутов.

Последним тренером, который выбирал вокалистов в команду, которая будет бороться в прямом эфире, стала Тина Кароль.

Нокауты в команде Тины Кароль одни из самых интригующий и ожидаемых. Во-первых, потому что Тина Кароль действительно самый опытный тренер и точно знает, какие песни могут быть самыми выигрышными как для участников, так и для зрителей. Во-вторых, в команде Тины Кароль есть секретное оружие — Даниэль Салем.

Артем Семенов

Открывать вокальные нокауты Тина Кароль доверила Артему Семенову. На сцену участник вышел с песней Ramsstein. Довольно жуткое выступление поразило весь зал и заставило зрителей аплодировать стоя. Тина Кароль отдала участнику "Голоса страны-10" первое кресло.

Анна Трубецкая

Последующей бороться за место в прямых эфирах "Голоса страны-10" вышла Анна Трубецкая. Она исполнила песню Земфиры, чем покорила всех звездных судей, участников и зрителей в зале.

Настя Каменских призналась, что выступление участницы шоу было "вокальным оргазмом". Анна Трубецкая заняла первое кресло.

Виталий Окс

Повторить успех участницы проекта хотел и Виталий Окс.

Виталий Окс по-новому исполнил песню одиозной певицы MARUV. На сцене парень ощутимо волновался, поэтому Тина Кароль отдала ему третье кресло.

Юрий Самовилов

Неожиданно Тина Кароль пригласила на сцену Юрия Самовилова. Выступление участника шоу звездный тренер посвятила Дану Балану.

Тина Кароль объявила, что решение о выборе трека пришло уже перед вокальными нокаутами. До этого будущий артист готовился выступить со своей авторской песней "Пушки". Композицию он спел, вызвав бурные аплодисменты.

Парень занял третье кресло, подвинув Виталия Окса на последнее место.

Дарья Полоротова

Представительница фан-клуба Тины Кароль готова бороться за место в "Голосе страны-10". 17-летнюю Дарью Полоротову считают одной из претенденток на победу. Девушка великолепно исполнила песню Тины Кароль и группы "Бумбокс" – "Бездна".

Дарья Полоротова заняла первое кресло, подвинув других участников команды "Голоса страны-10".

Марко Квитка

Решительно настроен на борьбу и бэк-вокалист Марко Цветок.

К команде Тины Кароль он присоединился в вокальных поединках, распрощавшись с Монатиком. Поэтому во второй раз терять место в шоу опытный вокалист не намерен.

Уляна Горбачевская

Со своим аутентичным вокалом женщина покорила всех зрителей и своего тренера Тину Кароль.

Фантастическое выступление, к сожалению, не помогло Ульяне горбачевской занять одно из четырех кресел. Вокалистка оказалась на "скамейке запасных".

Ольга Мельник

Мощным выступлением она покорила всех звездных судей. Девушка заняла первое кресло, подвинув Юрия Самовилова на "скамейку запасных".

Даниэль Салем

Последним из участников команды Тины Кароль, который вышел на сцену "Голоса страны-10", стал Даниэль Салем.

В то же время среди звездных судей возникли разногласия. Если Монатик и Потап стали на защиту других участников шоу, то Дан Балан неожиданно заявил, что Даниэль Салем больше, чем другие – смог покорить зрителей. Тина Кароль прислушалась к совету коллеги и отдала кресло вокалисту, попрощавшись с Артемом Семеновым.

Оказалось, что на шоу пришла мама Дана – молдавская телеведущая Людмила Балан. На "Голосе" она исполнила песню на родном языке и подготовила еще один особый сюрприз. Впервые мама Дана Балана познакомилась с Тиной Кароль, за которой ухаживает ее сын.

Женщина засыпала украинку комплиментами и, на всякий случай, продемонстрировала знание свадебных традиций. Людмила Балан исполнила песню "Горела сосна, палала", которую поют во время снятия фаты у невесты. Этим гостья изрядно смутила звездную тренера.