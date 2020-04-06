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"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта (Видео)

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта (Видео)
08:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:В двенадцатом эфире лучших в своей команде выбирали Потап и NK.

Супруги смогли собрать когорту действительно сильных вокалистов, поэтому даже тренерам было крайне трудно выбрать тех, кто будет выступать в прямых эфирах.

Открыл эфир таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров, который всегда выступает с банджо. Все тренеры ему восторженно аплодировали. 

Тина Кароль посоветовала Ерлану завязывать с такси или ставить высокий прайс. А Настя Каменских отметила, что одно из выступлений Ерлана Баибазарова попало в ежемесячную нарезку лучших выступлений участников шоу The Voice. 

В результате Потап и Настя Каменских посадили участника на первое кресло.

Олеся Лейченко 

Девушка с голосом Юлии Саниной с The Hardkiss стремится запомниться всем не только в таком образе, как ей приписали. На сцене вокальных нокаутов в 12 выпуске она спела песню "Жива" из той же группы, но в другой, непривычной аранжировке. Тренеры сказали, что Ерлан хоть и задал планку, но Олеся тоже достойна только первого-второго кресла. Потап с Настей посадили девушку на второе кресло.

Третьей на сцену шоу вышла "украинская Билли Айлиш" Тоня Сова, которую чета тренеров недавно украла в Монатика. Монатик сказал, что отдал бы ей второе кресло, а вот Дан Балан отметил, что он не услышал магии в ее исполнении. 

Потап и Настя подчеркнули, что прислушиваются к мнению коллег, поэтому отдают ей третье кресло.

Сексуальный "айтишник" Максим Перепелица, как его называют на проекте, вместе с Ерланом являются единственными парнями в команде Потапа и Насти. 

В этом выпуске на вокальных нокаутах Максим спел песню Old Town Road американского рэпера Lil Nas X. Он смог зажечь всех в зале, а Тина с Даном даже поднялись на сцену потанцевать. Но в тоже время Потап с Настей признались, что иногда сомневаются в его способностях, но все-таки решились отдать ему второе кресло. Поэтому Олеся и Тоня автоматически подвинулись на 3 и 4 кресло.

"Маленькая NK" Карина Балашова еще во время вокальных прослушиваний поразила всех своим исполнением рэпа. Она выполнила популярный хит Бэби Рексы Say My Name с вкраплением украинского рэпа. 

Тренеры решили посадить на скамейку запасных в надежде, что кто-то из других тренеров, возможно, украдет.

Художественный руководитель центра культуры и досуга "Слобожанщина" с Днепропетровщины Анастасия Картвелишвили является настоящей певицей из "народа". 

На сцене "Голоса" Анастасия проникновенно спела песню Ирины Билык "Нас нет". Дан Балан остался в восторге от ее вокала. Потап и Настя долго обдумывали и решили посадить ее на второе кресло. Поэтому Максим Перепелица и Олеся Лейченко пересели на третье и четвертое кресло, а вот Тоня Сова села на скамейку запасных.

Девушка, которая видит музыку в цветах Руслана Калашникова, призналась, что за день до вокальных боев сильно заболела, но ей это не помешало остаться в "Голосе страны". 

На вокальных нокаутах она спела легендарную песню Адель Hello, чем вызвала шквал аплодисментов в зале. Но этим выступлением не были довольны Потап и Настя, поэтому отправили ее на скамейку запасных.

Одной из последних в 12 выпуске Юлия Коровко исполнила песню "Отправила месседж" Натальи Могилевской и "зацепила струны" души каждого из присутствующих в зале "Голоса страны". 

Дан Балан посоветовал Потапу и Насте посадить ее на второе кресло, но звездные наставники неожиданно посадили ее на первое кресло. Вместе с Ерланом Баибазаровим и Анастасией Картвелишвили она попала в прямые эфиры проекта.

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Завершила выступление в этой команде модель Катерина Степура

Все тренеры аплодировали ей стоя. А Потап и Настя Каменских не захотели расставаться ни с кем из четырех ранее выбранных участников и не захотели отказываться от Катерины Степуры. Они предложили составить из Максима Перепелицы и Катерины Степуры дуэт. На удивление, представители шоу The Voice разрешили тренерам реализовать эту идею.

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