"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: кто прошел на прямые эфиры, а кто вылетел с проекта (Видео)

Новости культуры:В новом выпуске за участие в прямых эфирах боролись подопечные команды Дана Балана.

В воскресенье, 29 марта, на шоу Голос країни-10 состоялся очередной этап вокальных "нокаутов".

В ходе эфира зрители канала "1+1" увидели выступление победителя шоу Голос.Діти-2 Романа Сасанчина, звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой, которую Дана Балан "украл" у Тины Кароль, самой эпатажной участницы сезона Кристины Карабановой, студента из Китая и других вокалистов.

Тренер подготовил с подопечными чувственные и динамичные треки, которые заставили его коллег разглядеть главных конкурентов на победу в шоу. Так кто же из участников сумел завоевать место в следующем этапе телепроекта?

Назар Яцишин

Талантливый учитель истории первым начал борьбу за место в прямых эфирах. Он вышел на сцену с чувственной композицией Forever young, очаровав звездных тренеров. Тина Кароль назвала исполнение "кристально чистым", отметив, что видит парня в финале этого шоу. Наставник участника без колебаний отдал вокалисту первое кресло.

Дарья Петрожицкая

Далее за место в шоу вышла и украинская актриса и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушка призналась, что благодаря вокальному проекту ее начали узнавать на улицах и называть не именем ее героини в ленте. Для вокальных нокаутов ее наставник выбрал колыбельную "Ой, ходить сон". Дарья Петрожицкая нежным вокалом очаровала весь зал и звездных тренеров.

Девушка заняла первое кресло, подвинув Назара Яцишина.

Индира Едильбаева

Восточная красавица является одной из самых сильных вокалисток в команде Дана Балана. Доказать это певица смогла и в "нокаутах". Тренер выбрал для участницы хит Эроса Рамазотти Cose della vita и не прогадал - судьи и зрители аплодировали стоя. Своим сильным выступлением Индира сместила с первого кресла Дарью Петрожицкую.

Кристина Карабанова

Следующей в вокальных нокаутах приняла участие самая эпатажная вокалистка команды Дана Балана Кристина Карабанова. Перед выходом она призналась, что имеет особую связь с тренером и теперь называет себя "девушкой Дракулы". Именно ей Дан Балан отдал любимый трек из своего плейлиста – зажигательную песню Supergirl. Однако попытки заставить ревновать Тину Кароль не увенчались успехом: звездный тренер отметила, что Кристина действительно "человек Дана".

Вокалистка заняла третье кресло и может оказаться на грани выхода из проекта.

Сюй ЧуаньЮн

Еще один романтик команды Дана Балана покорил сердца зрителей. Сюй ЧуаньЮн решил посвятить свое выступление всем людям, которые борются с коронавирусом. Тина Кароль призналась, что почувствовала переживания китайского вокалиста из-за ситуации с эпидемией, которая бушевала еще зимой. На время съемок вокальных нокаутов COVID-19 еще не добрался до Украины.

К сожалению, песня Уитни Хьюстон и непревзойденный вокал не помогли Сюй ЧуаньЮну завоевать место среди вокалистов прямых эфиров.

Роман Сасанчин (кража Тины Кароль)

Провел весь эфир на иголках 17-летний Роман Сасанчин. Победитель шоу Голос.Діти-2 вышел на сцену последним, когда все стулья были уже заняты. После выступления парня Дан Балан оказался перед сложным выбором – Роман Сасанчин или Назар Яцишин. Весь зал убеждал тренера отдать предпочтение Роману, но наставник решил дальше идти с Назаром.

Однако Тина Кароль, которая привела Рому к победе на детском Голосі, воспользовалась правом "кражи" и забрала парня в свою команду. Таким образом, Роман Сасанчин автоматически становится финалистом Голосу країни-10.

Галина Рудык

Не много конкурсантов верят в силы талантливой вокалистки с детским голосом Галины Рудык. Однако она уверенно идет к прямым эфирам, демонстрируя убедительный вокал и нежность.

И хоть звездные тренеры не были в восторге от выступления Галины Рудык, именно ей Дан Балан отдал четвертое кресло. В то же время с Кристиной Карабановой тренер решил попрощаться и увидел нрав девушки, которая не захотела даже подойти к наставнику. В то же время стало известно, что Индира Едильбаева стала участницей прямых эфиров.

Тамара Балюк

Молодая мамочка Тамара Балюк решила в очередной раз показать, на что способна. Сдаваться и отказываться от места в прямых эфирах она не намерена, поэтому сексуально и чувственно исполнила песню. Однако убедить Дана Балана она не смогла своим выступлением. Тамара Балюк заняла место на так называемой "скамейке запасных".

Дарья Петрожицкая стала следующей участницей "Голоса страны-10", которая выступит в прямых эфирах.

Анастасия Балог

Побороться за место в четвертьфинале "Голоса страны-10" вышла одна из самых молодых вокалисток шоу – 16-летняя Анастасия Балог. И хоть опыта выступлений ей недостает, однако ее вокал покоряет с первых же нот. В нокаутах Анастасия исполнила композицию Ланы Дель Рей, которую не все артисты могут выполнить.

Дан Балан назвал девушку "артистом с большой буквы" и отдал ей первое кресло. Анастасия Балог стала третьей участницей, которая будет в прямых эфирах. В зоне выхода из шоу оказался Назар Яцишин. А вот Галина Рудык уже заняла место на "скамейке запасных".