"Голос страны 10 сезон": как прошел десятый эфир шоу (Видео)

Новости культуры:Участники вокального проекта "Голос страны 10 сезон" сошлись в нокаутах.

Несмотря на то, что в Украине продолжается карантин, запрещающий проводить мероприятия и телешоу, 22 марта состоялся 10 выпуск шоу "Голос страны 10 сезон". Все потому, что съемки нокаутов состоялись задолго до пандемии коронавируса.

По результатам эфира, зрители узнали имена первых представителей команды Монатика, которые появятся в прямых эфирах. Поэтому борьба за место в шоу стала еще ожесточеннее. Кто же сумел пройти в следующий этап "Голоса" – узнавайте в материале.

Интересно, что количество талантливых вокалистов в юбилейном сезоне повлияли на правила шоу. В нокаутах ввели возможность кражи. Кто же сумел пройти в следующий этап "Голоса", а кто вынужден был проститься – узнавайте в материале.

Команда Монатика

Александр Календа

Первым на сцену вышел Александр Календа, который задал ритм всему эфиру. Талантливый вокалист заставил весь зал танцевать под трек Do not You Worry Child. Всего за несколько репетиций Александр сумел преодолеть страх и петь для зрителей. За смелость и потрясающее выступление Монатик отдал ему 1 кресло.

Ася Хорошун

Продолжила выступление команды Монатика непревзойденная Ася Хорошун. Девушка исполнила песню группы "Бумбокс" – "Люди", умилив всех звездных тренеров. Лирическое прочтение известного трека покорило зрителей и даже конкурентов на шоу, потому Монатик отдал Асе 1 кресло, сдвинув Александра на следующее.

Сергей Асафатов

Побороться за место в прямых эфирах вышел Сергей Асафатов. На нокаутах он исполнил песню Sting – Roxanne. Но не только особый тембр голоса заставил судей назвать его претендентом на победу, но и игра на двух музыкальных инструментах. Сергей Асафатов отдали 1 место, потеснив его коллег по команде.

Мария Щербак

Уличную певицу Марию Щербак все называют самой красивой девушкой в команде Монатика и талантливой вокалисткой, поэтому ее выступления ожидали тысячи поклонников шоу. На нокаутах она выполнила трек девяностых, к которому добавила современных битов. Однако волнение у девушки было очень заметно, поэтому ей Монатик отдал 3 кресло. Александр Календа оказался в зоне риска на выход из шоу.

Лида Ли

Как бороться за место на сцене – хорошо знает Лида Ли. Бэквокалистка хочет проверить свои силы и получить шанс заниматься сольной карьерой. Для нокаутов она выбрала зажигательный хит из репертуара Кристины Агилеры – Fighter. Потрясающий вокал и уверенная борьба за свою мечту помогли Лиде Ли занять 2 кресло.

Александр Календа занял место в зале и ожидал, когда один из тренеров украдет его в свою команду. Кроме этого в зоне риска оказалась Мария Щербак.

Сергей Роман

Современный гуцул Сергей Роман также поборолся за место в 10 сезоне "Голоса страны". Перед выступлением он признался, что хочет по-другому показать украинскую песню и поднять ее на другой уровень. На нокаутах Сергей Роман спел авторскую версию "Несет Галя воду", изменив народную композицию до неузнаваемости. Монатик посадил вокалиста на 2 кресло.

Мария Щербак вынуждена была занять место в зале, ожидая кражу. А вот Сергей Асафатов стал первым четвертьфиналистом шоу. В зоне риска – Ася Хорошун.

Владислав Семенов

Эко-активист Владислав Семенов уже получил звание "Ромео 10 сезона". Поэтому в нокаутах он спел романтический трек Стиви Уандера – Is not She Lovely. После размышлений Монатик отдал Владиславу 4 кресло.

Ася Хорошун покинула кресла четвертьфиналистов, заняв место в зале. А вот Сергей Роман стал вторым вокалистом, который точно появится в прямых эфирах.

Мария Кондратенко

Следующей на сцену "Голоса страны-10" вышла самая молодая участница команды Монатика – Мария Кондратенко. Ей прогнозируют большой успех в прямых эфирах, ведь девушка имеет миллионную армию поклонников в сети. Однако вокалистка заняла место в зале, ожидая кражу звездных тренеров.

Мелен Пасса

Именно эту девушку называют самой яркой участницей команды Монатика. Мелен Пасса в который раз доказала это, выступив в нокаутах с песней Макса Фадеева "Мало огня". Неожиданно для всех Мелен Пасса заняла 1 кресло и стала третьей четвертьфиналисткой.

В то же время Владислав Семенов занял место на так называемой "скамейке запасных".

Во время "кражи" на кнопку нажал только Дан Балан. Он выбрал Марию Кондратенко, поэтому девушка стала еще одной четвертьфиналисткой "Голоса страны 10 сезон".