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"Голос страны 10 сезон": лучшие выступления на шоу за последние 10 лет (Видео)

"Голос страны 10 сезон": лучшие выступления на шоу за последние 10 лет (Видео)
13:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:В четырнадцатом выпуске Голос країни 10 1+1 были представлены лучшие выступления 10 сезона, а также лучшие выступления предыдущих 9 сезонов.

Специально к Пасхе команда "Голоса страны" подготовила выпуск, в котором собрала все лучшие выступления участников шоу за последние 10 лет. Такой подарок зрителям создатели проекта сделали из-за отмены прямых эфиров 10 сезона вследствие карантинных ограничений в Украине.

Последние выпуски "Голоса страны" 10 сезон были посвящены вокальным нокаутам исполнителей, которые разделили не на 2 выпуска, а на 4. 15 апреля стало известно, что суперфинал шоу состоится, но в виртуальном формате, 26 апреля.

Поэтому 19 апреля можно было насладиться предпоследним выпуском 10 сезона, в котором показали самые яркие выступления всех участников последних 10 лет.

Александр Клименко – Материнська любов 

Сергей Асафатов – Вахтерам 

Александра Зарицкая (KAZKA) – Price Tag 

Даниэль Салем – Ноль Семь  

Анастасия Прудиус (KOLA) – Take Me To Church 

Юрий Самовилов – Englishman in New York 

Ингрет Костенко – Пташечка  

Юлия Коровко – Дим  

Андрей Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби  

Мелен Пасса – Bring It Back  

Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei  

Мария Кондратенко – All good girls go to hell 

Злата Огневич – One Day 

Дарья Полоротова – Вабити  

Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне  

Виталий Окс – Lovely  

Анна Трубецкая – Полюс тяжіння 

Вера Кекелия – Спи собі сама 

Ерлан Баибазаров – Feel it still 

Константин Дмитриев (Konstantin) – Hello 

Ольга Мельник – Lovely 

Пьер Эдель – Whole Lotta Love 

Анастасия Балог – Bad guy 

Зианджа – Smashed into you 

Индира Едыльбаева – Мелодия 

Katya Chilly – Свєтліца 

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: как прошел тринадцатый этап шоу (Видео)

Назар Яцишин – Shallow 

Татьяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край 

Максим Перепелица – Bad guy 

Екатерина Степура – Don’t kill my vibe 

Никита Алексеев (Alekseev) – Let’s Get It Started 

Лида Ли – Bang Bang 

Влад Каращук (LAUD) – Running  

Сергей Роман – Грушечка 

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня 

Анастасия Картвелишвили – На районе 

Марта Адамчук – Я вернусь  

Дарья Петрожицкая – Голубка 

Наталья Могилевская – Я завелась 

Роман Сасанчин – Luna Tu

Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая записали все свои предстваления артистов из дома.

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Все по теме:

Музыка, Музыкальное шоу, Голос страны, 19 апреля, Голос страны 10, 10 сезон Голос страны, Лучшие выступления на Голосе стране.
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