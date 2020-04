"Голос страны 10 сезон": лучшие выступления на шоу за последние 10 лет (Видео)

Новости культуры:В четырнадцатом выпуске Голос країни 10 1+1 были представлены лучшие выступления 10 сезона, а также лучшие выступления предыдущих 9 сезонов.

Специально к Пасхе команда "Голоса страны" подготовила выпуск, в котором собрала все лучшие выступления участников шоу за последние 10 лет. Такой подарок зрителям создатели проекта сделали из-за отмены прямых эфиров 10 сезона вследствие карантинных ограничений в Украине.

Последние выпуски "Голоса страны" 10 сезон были посвящены вокальным нокаутам исполнителей, которые разделили не на 2 выпуска, а на 4. 15 апреля стало известно, что суперфинал шоу состоится, но в виртуальном формате, 26 апреля.

Поэтому 19 апреля можно было насладиться предпоследним выпуском 10 сезона, в котором показали самые яркие выступления всех участников последних 10 лет.

Александр Клименко – Материнська любов

Сергей Асафатов – Вахтерам

Александра Зарицкая (KAZKA) – Price Tag

Даниэль Салем – Ноль Семь

Анастасия Прудиус (KOLA) – Take Me To Church

Юрий Самовилов – Englishman in New York

Ингрет Костенко – Пташечка

Юлия Коровко – Дим

Андрей Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби

Мелен Пасса – Bring It Back

Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei

Мария Кондратенко – All good girls go to hell

Злата Огневич – One Day

Дарья Полоротова – Вабити

Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне

Виталий Окс – Lovely

Анна Трубецкая – Полюс тяжіння

Вера Кекелия – Спи собі сама

Ерлан Баибазаров – Feel it still

Константин Дмитриев (Konstantin) – Hello

Ольга Мельник – Lovely

Пьер Эдель – Whole Lotta Love

Анастасия Балог – Bad guy

Зианджа – Smashed into you

Индира Едыльбаева – Мелодия

Katya Chilly – Свєтліца

Назар Яцишин – Shallow

Татьяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край

Максим Перепелица – Bad guy

Екатерина Степура – Don’t kill my vibe

Никита Алексеев (Alekseev) – Let’s Get It Started

Лида Ли – Bang Bang

Влад Каращук (LAUD) – Running

Сергей Роман – Грушечка

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня

Анастасия Картвелишвили – На районе

Марта Адамчук – Я вернусь

Дарья Петрожицкая – Голубка

Наталья Могилевская – Я завелась

Роман Сасанчин – Luna Tu

Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая записали все свои предстваления артистов из дома.