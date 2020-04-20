"Голос страны 10 сезон": лучшие выступления на шоу за последние 10 лет (Видео)

Специально к Пасхе команда "Голоса страны" подготовила выпуск, в котором собрала все лучшие выступления участников шоу за последние 10 лет. Такой подарок зрителям создатели проекта сделали из-за отмены прямых эфиров 10 сезона вследствие карантинных ограничений в Украине.
Последние выпуски "Голоса страны" 10 сезон были посвящены вокальным нокаутам исполнителей, которые разделили не на 2 выпуска, а на 4. 15 апреля стало известно, что суперфинал шоу состоится, но в виртуальном формате, 26 апреля.
Поэтому 19 апреля можно было насладиться предпоследним выпуском 10 сезона, в котором показали самые яркие выступления всех участников последних 10 лет.
Александр Клименко – Материнська любов
Сергей Асафатов – Вахтерам
Александра Зарицкая (KAZKA) – Price Tag
Даниэль Салем – Ноль Семь
Анастасия Прудиус (KOLA) – Take Me To Church
Юрий Самовилов – Englishman in New York
Ингрет Костенко – Пташечка
Юлия Коровко – Дим
Андрей Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби
Мелен Пасса – Bring It Back
Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei
Мария Кондратенко – All good girls go to hell
Злата Огневич – One Day
Дарья Полоротова – Вабити
Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне
Виталий Окс – Lovely
Анна Трубецкая – Полюс тяжіння
Вера Кекелия – Спи собі сама
Ерлан Баибазаров – Feel it still
Константин Дмитриев (Konstantin) – Hello
Ольга Мельник – Lovely
Пьер Эдель – Whole Lotta Love
Анастасия Балог – Bad guy
Зианджа – Smashed into you
Индира Едыльбаева – Мелодия
Katya Chilly – Свєтліца
Назар Яцишин – Shallow
Татьяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край
Максим Перепелица – Bad guy
Екатерина Степура – Don’t kill my vibe
Никита Алексеев (Alekseev) – Let’s Get It Started
Лида Ли – Bang Bang
Влад Каращук (LAUD) – Running
Сергей Роман – Грушечка
Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня
Анастасия Картвелишвили – На районе
Марта Адамчук – Я вернусь
Дарья Петрожицкая – Голубка
Наталья Могилевская – Я завелась
Роман Сасанчин – Luna Tu
Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая записали все свои предстваления артистов из дома.