Сине-желтый флаг возле памятника: как сейчас выглядит могила большого друга Украины Вахтанга Кикабидзе

Ровно 2 года назад не стало грузинского артиста

Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе умер ровно два года назад. 15 января 2023-го артист скончался в больнице на 85 году жизни от осложнений хронической болезни почек.

Прощальная церемония и гражданская панихида за большим другом Украины состоялись 17 января. Вахтанг Кикабидзе был похоронен на кладбище-пантеоне Мтацминда в Тбилиси родной Грузии.

Прощальная панихида проходила в Большом концертном зале Филармонии. На церемонии присутствовала украинская делегация, включая тогдашнего министра культуры Александра Ткаченко. Также участие принимали представители Армении и Азербайджана. Гроб с легендарным грузином был украшен флагами Грузии и Украины.

Вахтанг Кикабидзе, прославившийся своим неповторимым голосом и яркой сценической харизмой, столкнулся с множеством испытаний. Он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, жил с инвалидностью и проходил длительный курс диализа. Однако самым тяжелым ударом для артиста стала утрата супруги Ирины Кебадзе (в прошлом прима-балерина Тбилисского академического оперного театра), с которой он провел в счастливом браке 54 года. Он ушел из жизни всего через 14 месяцев после смерти любимой.

Вахтанг Кикабидзе с женой Ириной

Как выглядит могила Вахтанга Кикабидзе

В 2024 году в сети распространились фото захоронения народного артиста. Тогда на могиле Кикабидзе были расположены маленькие грузинский и украинский флажки, букеты цветов.

Покоится певец не сам, а вместе со своей женой Ириной, матерью Мананой Багратиони (когда-то пела в Сионском соборе Тбилиси) и отцом Котико Кикабидзе, погибший на фронте под Керчью в 1942-м (пропал без вести).

Найти захоронение артиста можно по огромной надписи на памятнике BUBA. Так Кикабидзе называли родные, близкие друзья и коллеги. Также "Буба" в одном из грузинских диалектов означает "Старший" по статусу. В апреле 2024 снял короткое видео могилы один из поклонников звезды:

Напомним, что Народный артист Грузии осудил войну России против Украины. Ранее мы писали, что говорил об украинцах Вахтанг Кикабидзе и российском диктаторе Путине.